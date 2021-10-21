«Можно зайду?». Когда в Алтайском крае могут ввести пропуск по QR-кодам

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Что такое QR-код?

QR-код — это «дополнение» к сертификату о вакцинации. Он подтверждает получение финальной дозы прививки и доступен в личном кабинете на портале «Госуслуги».

В некоторых регионах России — например, в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Белгородской областях, Москве, Удмуртии и Пермском крае — QR-коды о пройденной вакцинации предъявляют на входе в общественные места. Рестораны, кафе, торговые центры.