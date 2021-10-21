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«Можно зайду?». Когда в Алтайском крае могут ввести пропуск по QR-кодам

Пропуск в общественные места по QR-кодам могут ввести в Алтайском крае уже 25 октября, ссылается amic.ru на осведомленный источник. Рассказываем, с чем связано «нововведение» и как работает пропускная система.

QR-код
QR-код
СС0
1
Что такое QR-код?

QR-код — это «дополнение» к сертификату о вакцинации. Он подтверждает получение финальной дозы прививки и доступен в личном кабинете на портале «Госуслуги».

В некоторых регионах России — например, в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Белгородской областях, Москве, Удмуртии и Пермском крае — QR-коды о пройденной вакцинации предъявляют на входе в общественные места. Рестораны, кафе, торговые центры.

2
Что ранее говорили о «ковидных» QR-кодах для Алтайского края?

В Алтайском крае готовность к QR-кодам недавно обсудили на заседании оперштаба, писал altapress.ru.

QR-код. Коронавирус.
QR-код. Коронавирус.
ССО.

«В связи с ростом числа заболевших власти Алтайского края планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей. В ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры», — подтвердили в региональном правительстве.

Кроме того, не исключают ограничения в работе общественного транспорта и общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00.

3
Когда введут QR-коды на Алтае?
Женщина. Маска.
Женщина. Маска.
ССО.

Указ, утверждающий пропускной режим, могут опубликовать 25 октября. Его должен подписать губернатор края Виктор Томенко.

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