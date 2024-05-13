Врач назвала продукты, которые приводят к старению

Злоупотребление ультраобработанной пищей, которая производится промышленным способом с добавлением консервантов, искусственных ароматизаторов и загустителей, а также чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к преждевременному старению организма.
Особенно вредны для организма продукты, которые прошли интенсивную промышленную обработку. В таких продуктах содержатся различные добавки, такие как консерванты, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы, а также большое количество сахара.
Чтобы замедлить старение, диетолог советует придерживаться сбалансированного рациона, богатого всеми необходимыми питательными веществами: белками, жирами и углеводами. Также важно пить достаточное количество воды. Ежедневное меню должно включать 400–500 гр фруктов и овощей.
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