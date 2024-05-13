13 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Врач назвала продукты, которые приводят к старению

Диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова заявила, что к старению приводит ультропереработанная пища. Об этом пишет РИА Новости.

Злоупотребление ультраобработанной пищей, которая производится промышленным способом с добавлением консервантов, искусственных ароматизаторов и загустителей, а также чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к преждевременному старению организма.

Особенно вредны для организма продукты, которые прошли интенсивную промышленную обработку. В таких продуктах содержатся различные добавки, такие как консерванты, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы, а также большое количество сахара.

Чтобы замедлить старение, диетолог советует придерживаться сбалансированного рациона, богатого всеми необходимыми питательными веществами: белками, жирами и углеводами. Также важно пить достаточное количество воды. Ежедневное меню должно включать 400–500 гр фруктов и овощей.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер назвала группу людей, которым противопоказаны кардиотренировки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Лирическая комедия «Сильвия»
Мастер-класс по каллиграфии
Учимся танцевать танго
День советского кино
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость