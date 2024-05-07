Фитнес-тренер назвала группу людей, которым противопоказаны кардиотренировки

По словам специалиста, это онкологические заболевания, тяжелые нарушения сердечной деятельности и обострение хронических заболеваний. Перед тем, как приступить к занятиям следует проконсультироваться с врачом.
Отмечается, что кардиотренировки не помогут набрать мышечную массу. Они эффективны для улучшения общей физической формы, но в некоторых случаях необходимо добавить силовые тренировки.
Ранее сообщалось, что врач рассказала, какими видами спорта лучше всего заниматься детям.
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