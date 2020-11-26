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Жизнь

Врач прооперировал девочке здоровую руку: «Извините, не посмотрел снимки»

Жительница Калининграда Екатерина рассказала в паблике «ЯНТАРНЫЙ ДЛБ», что в больнице перепутали и разрезали здоровую руку ее маленькой дочери.

Девочке по ошибке прооперировали другую руку.
Девочке по ошибке прооперировали другую руку.
кадр из видео vk.com/amberbolt.

Екатерина рассказала, что первоклассницу привезли в больницу на плановую операцию по извлечению спиц из правой руки после перелома.

Операция шла долго. Женщина спросила у заведующего, почему столько времени не могут вытащить.

«Он мне в ответ: „Не можем найти, слишком наросла костная мозоль, завтра другая операция, под каким-то аппаратом, где видно спицу“», — рассказала мать девочки.

Однако после операции женщина заметила, что дочери перебинтовали здоровую руку. Выяснилось, что вместо правой руки вскрыли левую, поэтому и не могли ничего найти.

«Изрезали еще одну руку, наложили швы. Ребенок теперь не может и левой рукой ничего делать. На вопрос, как вы такое допустили, ответ таков: „Извините, не посмотрел снимки. Допустил ошибку, вы вправе сменить врача“», — возмущается Екатерина.

Как сообщают местные СМИ, в калининградском минздраве заявили о проведении проверки инцидента в больнице.

Мать ребенка пообещала «по полной стараться», чтобы медики «ответили за свою халатность».

«Ребенку надо опять ложиться под нож, испытать этот стресс и страх. Это уже четвертый наркоз будет с 29 сентября! Как можно было перепутать, если на правой даже видно швы и бинт был одет. Левая абсолютно здоровая», — отметила Екатерина.

Ранее в Нижегородской области из-за сахарного диабета умерла женщина, которую «по ошибке» лечили от коронавируса.

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