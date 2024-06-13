Дерматолог Наталия Жовтан предупредила в разговоре с NEWS.ru о риске заражения сифилисом через поцелуй.

Известно, что сифилис проявляется язвочками или шанкрами на месте проникновения инфекции, включая слизистую оболочку рта, которая участвует в поцелуе, или половые органы. Эти образования начинают беспокоить через 3–4 недели после заражения.

Жовтан отметила, что через 6–7 недель после инфицирования появляется сыпь на ладонях, стопах и боковых поверхностях тела, при этом она не сопровождается повышением температуры или зудом и никак не беспокоит. Однако могут увеличиваться лимфоузлы.

Без лечения в кожно-венерологическом диспансере (КВД) справиться с этим заболеванием невозможно.

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