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Здоровье

Почему хочется спать днем, рассказала специалист

Врач-сомнолог рассказала, откуда появляется дневная сонливость и как с ней бороться.

Такая проблема часто возникает у людей при психических или соматических патологиях.

Дневную сонливость также могут вызывать БАДы и некоторые лекарства, неправильный режим сна, пишет «Доктор 24».

Чтобы избавиться от неожиданной "сиесты", нужно не перегружать ЖКТ и есть пищу небольшими порциями, а также по возможности отказаться от сладкого, указывает "Росбалт".

Специалист порекомендовала выполнять пятиминутный массаж мочек или скручивание ушных раковин.

Ранее чем полезен и вреден дневной сон для взрослых, рассказал эксперт. Мнения врачей расходятся. Пока одни уверены, что дневной сон дает прилив бодрости, другие считают, что он - причина болезней сердца.

Ряд исследований доказывают, что дневной сон улучшает работоспособность, помогает ликвидировать ночной недосып и снижает уровень кортизола — гормона стресса. Также творческие люди не раз замечали, что тихий час помогает улучшить воображение и концентрацию внимания.

Однако врачи предупреждают, что сон днем может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Более того, после тихого часа человек может проснуться еще более уставшим, чем был до этого.

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