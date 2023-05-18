Врач рассказал о серьезных проблемах с волосами у Пугачевой

Врач-трихолог рассказал о серьезных проблемах с волосами у российской певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает "Кино Афиша".

Специалист уверяет, что волосы Примадонны находятся в плачевном состоянии. С каждым годом их становится все меньше. Это связано с возрастными изменениями и гормональным фоном.

Врач отметил, что Алла Пугачева решает проблему с помощью париков. На публике она носит парики и шиньоны, чтобы ее прическа выглядела лучше.

Фанаты певицы также заметили, что на похоронах модельера Валентина Юдашкина Примадонна появилась в шляпе, чтобы скрыть прическу.

Ранее стало известно, где жила Алла Пугачева во время своего визита в Россию.