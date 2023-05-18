18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Врач рассказал о серьезных проблемах с волосами у Пугачевой

Врач-трихолог рассказал о серьезных проблемах с волосами у российской певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает "Кино Афиша".

Алла Пугачева в костюме от Валентина Юдашкина.
Алла Пугачева в костюме от Валентина Юдашкина.
"Комсомольская правда"

Специалист уверяет, что волосы Примадонны находятся в плачевном состоянии. С каждым годом их становится все меньше. Это связано с возрастными изменениями и гормональным фоном.

Врач отметил, что Алла Пугачева решает проблему с помощью париков. На публике она носит парики и шиньоны, чтобы ее прическа выглядела лучше.

Фанаты певицы также заметили, что на похоронах модельера Валентина Юдашкина Примадонна появилась в шляпе, чтобы скрыть прическу.

Ранее стало известно, где жила Алла Пугачева во время своего визита в Россию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость