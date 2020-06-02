Врач-травматолог на Алтае записал видео с извинениями за «безграмотность»

Документы, которые получили врачи, были «формальностью», говорит Осипов. Службу детской травматологии и ортопедии реорганизуют, а для этого по закону работникам надлежало предложить все имеющиеся вакансии.
В конце он попросил родителей следить за детьми, чтобы они не получали травмы.
Как сообщалось ранее, в Центре охраны материнства и детства грядет масштабная реорганизация. Сейчас детская травматологическая помощь раздроблена между разными учреждениями. После формирования нового крупного отделения, сюда перейдут работать как сотрудники Центра, так персонал горбольницы № 12.
Заведующим отделения станет доктор медицинских наук, главный детский ортопед и травматолог Арсен Осипов.
Напомним, ранее Осипов распространил видеообращение. Он рассказал, что ему, а также другим врачам, предложено в рамках реорганизации либо уволиться, либо перейти на работу санитаром, уборщиком, дворником.