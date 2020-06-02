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Жизнь

Врач-травматолог на Алтае записал видео с извинениями за «безграмотность»

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства Арсен Осипов записал новое видеообращение, в котором признался, что он сам и его коллеги «юридически неграмотны» и неправильно поняли приказ регионального министерства здравоохранения.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Минздрав Алтайского края.

Документы, которые получили врачи, были «формальностью», говорит Осипов. Службу детской травматологии и ортопедии реорганизуют, а для этого по закону работникам надлежало предложить все имеющиеся вакансии.

В конце он попросил родителей следить за детьми, чтобы они не получали травмы.

Как сообщалось ранее, в Центре охраны материнства и детства грядет масштабная реорганизация. Сейчас детская травматологическая помощь раздроблена между разными учреждениями. После формирования нового крупного отделения, сюда перейдут работать как сотрудники Центра, так персонал горбольницы № 12.

Заведующим отделения станет доктор медицинских наук, главный детский ортопед и травматолог Арсен Осипов.

Напомним, ранее Осипов распространил видеообращение. Он рассказал, что ему, а также другим врачам, предложено в рамках реорганизации либо уволиться, либо перейти на работу санитаром, уборщиком, дворником.

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