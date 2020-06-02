Врач-травматолог на Алтае записал видео с извинениями за «безграмотность»

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства Арсен Осипов записал новое видеообращение, в котором признался, что он сам и его коллеги «юридически неграмотны» и неправильно поняли приказ регионального министерства здравоохранения.