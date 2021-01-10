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Жизнь

Врачи оценили вероятность заразиться коронавирусом в ТЦ

Некоторые врачи считают, что вероятность заразиться коронавирусом в торговом центре или магазине довольно мала, если соблюдать несколько важных правил. О них специалисты рассказали РИА «Новости».

Торговый центр. Барнаул.
Торговый центр. Барнаул.
Altapress.ru

Так, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что вероятность заразиться коронавирусом невелика, если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, а сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры.

По мнению врача, чтобы избежать попадания коронавируса на покупки, профилактические меры следует соблюдать еще до входа в торговый зал.

«Самый лучший совет — приходя в магазин, — там у них, как правило, есть гели, растворы — перед тем, как взять тележку или корзину, протрите их ручки. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки. Таким образом, вы сделаете пользу тому, кто возьмет корзину после вас», — сказал Жемчугов.

Профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова добавила, что коронавирус на предметах живет недолго, но когда овощи и фрукты находятся в доступном и открытом доступе, больной человек может на них кашлянуть или чихнуть, и тогда продукция может быть инфицирована. При этом специалист подчеркнула, что на гладких поверхностях коронавирус гибнет быстрее, чем, например, на шершавых.

А врач-инфекционист Ирина Шилкина напомнила, что если COVID-19 все-таки оказался на продуктах, избавиться от него можно дома — тщательно обработав покупки.

«Обрабатывая все продукты и товары, купленные в торговом центре или магазине, вы сможете обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом. Конечно, сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить», — посоветовала эксперт.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, почему в России наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом

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