Врачи рассказали о состоянии 55 детей с коронавирусом в Алтайском крае

На поправку идет месячный малыш с коронавирусом, который находится на аппарате ИВЛ в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства, сообщает ГТРК «АЛТАЙ» .

Главный врач медцентра Константин Смирнов рассказал о том, что сейчас в учреждении находятся 55 самых маленьких пациентов с COVID-19.

«Все четыре этажа у нас задействованы. К сожалению, появился ребенок, который находится на ИВЛ. Слава Богу, что у него идет положительная динамика. В скором времени, я надеюсь, он будет снят с ИВЛ и переведен в обычную палату», — отметил Смирнов.

При этом сложно определить источник заражения ребенка, поскольку тест матери показал отрицательный результат.

«К сожалению, не всегда наши жители соблюдают соцдистанцию, карантинные условия, и мы видим, что после майских праздников идет небольшое нарастание числа детей и взрослых, которые заражены коронавирусом. У нас есть такие родители, которые сами ковид-минус, а дети ковид-плюс — они сами делают свой выбор и находятся с детьми. Конечно, они осознают, специально идут на это, им это объяснено. Но родительский долг — в первую очередь их выбор», — подчеркнул главврач.

По словам Смирнова, в центре детей больше с легкой формой. Для маленьких пациентов есть специальные схемы лечения — для легкой формы и лечение более мягкое.

Применяют в основном препараты, которые повышают иммунитет. При этом дети, как отметил врач, принимают медиков в защитных костюмах за инопланетян.

Напомним, на 22 мая общее число случаев заражения в крае — 1185 (в том числе 144 ребенка до 17 лет включительно).