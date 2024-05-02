2 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Врачи рассказали о состоянии девочки, которую отец выбросил со второго этажа барнаульского вокзала

Напомним, что инцидент произошел на барнаульском вокзале. Отец девочки сбросил ребенка из окна второго этажа, она получила травмы. Врачи рассказали, что в настоящее время состояние девочки удовлетворительное, сообщает «КП на Алтае».

Семья из Новосибирской области сидела в платном зале на втором этаже вокзала. Девочка заплакала и отец начал укачивать ее на руках, но подойдя к ограждению, с размаха подбросил. На глазах очевидцев, девочка полетела вниз и упала на бетонный пол.

Мама малышки побежала к ребенку, в то время как мужчина ринулся к перрону, а дальше на пути. Он пытался убежать от Росгвардии. В результате отца сбил поезд.

Девочка находится в отделении сочетанной травмы в БСМП. Ее отец находится в той же больнице в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее сообщались подробности этого инцидента.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость