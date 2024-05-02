Врачи рассказали о состоянии девочки, которую отец выбросил со второго этажа барнаульского вокзала

Напомним, что инцидент произошел на барнаульском вокзале. Отец девочки сбросил ребенка из окна второго этажа, она получила травмы. Врачи рассказали, что в настоящее время состояние девочки удовлетворительное, сообщает «КП на Алтае».

Семья из Новосибирской области сидела в платном зале на втором этаже вокзала. Девочка заплакала и отец начал укачивать ее на руках, но подойдя к ограждению, с размаха подбросил. На глазах очевидцев, девочка полетела вниз и упала на бетонный пол.

Мама малышки побежала к ребенку, в то время как мужчина ринулся к перрону, а дальше на пути. Он пытался убежать от Росгвардии. В результате отца сбил поезд.

Девочка находится в отделении сочетанной травмы в БСМП. Ее отец находится в той же больнице в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее сообщались подробности этого инцидента.

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