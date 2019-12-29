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Жизнь

Врачи рассказали, почему нельзя пить шампанское с пеплом загаданного желания

Гастроэнтерологи посоветовали россиянам не доверять традиционному новогоднему обычаю — пить шампанское с пеплом от сожженной бумаги с загаданным желанием. Об этом пишет «Росбалт».

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

Во-первых, тайное желание может не сбыться.

Но более важной причиной, по мнению гастроэнтеролога Ирина Василевицкой, может стать нанесенный вред собственному здоровью.

Такие новогодние ритуалы могут привести к серьезному отравлению или заболеванию желудка. Ведь при изготовлении бумаги используются химические вещества, а ручка пишет чернилами.

Ирина Василевицкая,
гастроэнтеролог:

Если вы все-таки решили отдать дань традиции, используйте для этих целей белую бумагу максимально небольшого размера. Пишите на ней как можно более кратко, и не ручкой, а простым карандашом.

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