Врачи рассказали, почему нельзя пить шампанское с пеплом загаданного желания

Гастроэнтерологи посоветовали россиянам не доверять традиционному новогоднему обычаю — пить шампанское с пеплом от сожженной бумаги с загаданным желанием. Об этом пишет «Росбалт».

Во-первых, тайное желание может не сбыться.

Но более важной причиной, по мнению гастроэнтеролога Ирина Василевицкой, может стать нанесенный вред собственному здоровью.

Такие новогодние ритуалы могут привести к серьезному отравлению или заболеванию желудка. Ведь при изготовлении бумаги используются химические вещества, а ручка пишет чернилами.

Ирина Василевицкая,

гастроэнтеролог: