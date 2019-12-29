Врачи рассказали, почему нельзя пить шампанское с пеплом загаданного желания

Во-первых, тайное желание может не сбыться.
Но более важной причиной, по мнению гастроэнтеролога Ирина Василевицкой, может стать нанесенный вред собственному здоровью.
Такие новогодние ритуалы могут привести к серьезному отравлению или заболеванию желудка. Ведь при изготовлении бумаги используются химические вещества, а ручка пишет чернилами.
Ирина Василевицкая,
гастроэнтеролог:
Если вы все-таки решили отдать дань традиции, используйте для этих целей белую бумагу максимально небольшого размера. Пишите на ней как можно более кратко, и не ручкой, а простым карандашом.