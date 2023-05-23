23 мая
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Жизнь

Вредители начали активно захватывать территорию Алтая

Окутанные шелковым одеялом горы и леса в окрестностях села Онгудай показали в соцсетях.

Нашествие шелкопряда.
Нашествие шелкопряда.
Криминал / ДТП

Белую шелковую нить наплел шелкопряд. Как делятся местные жители, такое массовое и активное плетение они видят впервые.

Непарный шелкопряд встречается на территории всей России и в Сибири. Это вредитель, который повреждает до 300 видов растений.

В период массового размножения шелкопряд может уничтожать листья деревьев на тысячах гектаров. Одна самка этой бабочки может отложить до 1,2 яиц.

Обычно вспышки массового размножения непарника происходят раз в 8-12 лет.

Ранее стало известно, что часть лесов Алтайского края закроют на время ликвидации очагов сибирского шелкопряда - с 29 мая по 16 июня.

Обработка и запрет посещения затронет Волчихинское, Знаменское, Лебяжинское, Новичихинское и Шипуновское лесничества.

Нашествие сибирского и непарного шелкопряда в Алтайском крае зафиксировали еще в июне 2022 года. Тогда гусеницы оставили без листвы и хвои деревья во многих районах региона.

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