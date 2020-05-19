Купальный сезон в Барнауле и Алтайском крае может сорваться из-за коронавируса

Аномально жаркий май в Алтайском крае ставит на повестку дня вопрос о том, когда в нашем регионе стартует купальный сезон. Обычно он начинается в первой половине июня. Однако в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции открытие пляжного сезона находится под вопросом.

Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле.

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в данный момент подготовка к купальному сезону осуществляется в обычном режиме.

«Все необходимые действия по обустройству пляжей и так далее осуществляют муниципальные образования. Однако дата открытия пляжного сезона пока неизвестна», — отметили в экстренном ведомстве.

Очевидно, более понятной ситуация станет после того, как в регионе снимут антикоронавирусные ограничения.

В пресс-службе администрации Барнаула также заявили, что краевая столица готовится к пляжному сезону. В мэрии еще 23 апреля было подписано соответствующее постановление.

В документе начало купального сезона назначено на 12 июня, а его окончание — на 25 августа.

Дикий пляж около «Леруа Мерлен». barnaul.org

Также в постановлении определены и места массового отдыха населения на водных объектах в Барнауле. По классике, ими названы городской пляж (Правобережный тракт, 10) и пляж «Водный мир» — Правобережный тракт, 39.

Однако в пресс-центре мэрии рассказали, что ввиду эпидемиологической ситуации открытие пляжей могут перенести, а поэтому указанные даты являются относительными.

Речь о том, чтобы установить на пляжах социальную дистанцию, судя по всему, пока не идет.