Все нам хиханьки да хаханьки: altapress.ru сделал подробку анекдотов про Барнаул

Мне как-то девушка рассказала, что в прошлой жизни она была ведьмой. И я вот думаю: как же нужно было нагрешить, чтобы реинкарнироваться в Барнауле?
Почему в Барнауле до сих пор никто не додумался открыть бар «Наул»?
Барнаул — самый большой и самый известный аул в России.
— Ты куда это собираешься?
— В Барнаул.
— Так на какой улице это бар?
В чем смысл шутки «Барнаул, Алтайский край»
Этот мем обычно отправляют человеку, который переживает о странах «первого мира», хотя сам там не живет. Проще говоря, мем о барнаульцах, которые переживают о расовой дискриминации в США и гендерном вопросе в Европе.
Кстати, мы ведем трансляцию со Дня города Барнаула. Почитать ее можно здесь.