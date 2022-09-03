3 сентября
День города Барнаула 2022
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Жизнь

Все нам хиханьки да хаханьки: altapress.ru сделал подробку анекдотов про Барнаул

Если вы никогда не видели знаменитый мем «Барнаул, Алтайский край», то мы вам его обязательно покажем. А еще расскажем все анекдоты про столицу мира, которые мы нашли в интернете.

Барнаул. Дом под Шпилем.
Барнаул. Дом под Шпилем.
altapress.ru

Мне как-то девушка рассказала, что в прошлой жизни она была ведьмой. И я вот думаю: как же нужно было нагрешить, чтобы реинкарнироваться в Барнауле?

Почему в Барнауле до сих пор никто не додумался открыть бар «Наул»?

Барнаул — самый большой и самый известный аул в России.

— Ты куда это собираешься?
— В Барнаул.
— Так на какой улице это бар?

В чем смысл шутки «Барнаул, Алтайский край»

Этот мем обычно отправляют человеку, который переживает о странах «первого мира», хотя сам там не живет. Проще говоря, мем о барнаульцах, которые переживают о расовой дискриминации в США и гендерном вопросе в Европе.

Мем про Барнаул.
Мем про Барнаул.
Пикабу.

Кстати, мы ведем трансляцию со Дня города Барнаула. Почитать ее можно здесь.

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