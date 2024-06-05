Театры, музеи, концертные залы и, конечно, библиотеки подготовили свои события в честь Александра – солнца русской поэзии – Пушкина. 6 июня исполняется 225 лет со дня его рождения, но празднования выйдут за рамки этих 24-х часов. О них расскажем в материале.

Прогулки и танцы

Библиотека имени Шишкова приготовила променад по ул. Пушкина и небольшой театрализованный бал.

Но сначала – подготовка. В 5 июня в 18:00 в библиотеке научат делать бальную книжку карне, куда нужно записывать очередность танцев и своих кавалеров (вход свободный, 12+).

На прогулку барнаульцев приглашают 6 июня в 15:00 в сквер у памятника поэту. Именно с его установки в 1999 году началась традиция праздновать Пушкинский день в этом месте.

Сотрудники библиотеки расскажут о купеческих памятниках архитектуры и аптекарше Крюгер. Раскроют тайны пустырей и площадей, а также покажут места, где находилась усадьба Ивана Ползунова и первый в городе радиоузел.

Напомнят экскурсоводы и о том, как в разные времена в России отмечали юбилеи Пушкина. Для участия в прогулки нужно зарегистрироваться по телефону: 8 (3852) 50-66-23.

Памятник на ул. Пушкина. архив СК "Сибирия"

В 18:00 в Шишковке начнется сам Пушкинский бал (вход свободный, дресс-код - свободный). Центральный зал третьего этажа украсят картинами Ксении Паршиной, которые погрузят гостей в атмосферу прошлого.

Артисты Литературного театра прочитают отрывки из романа «Евгений Онегин» и исполнят несколько романсов на стихи поэта.

Играми и старинными танцами дам и господ займет студия «Северная сторона». Она проведет несколько эффектных танцевальных мастер-классов.

Концерты

По произведениям Александра Пушкина известно более 3 тыс. музыкальных произведений, рассказывают на сайте государственного оркестра «Сибирь». 6 июня в 18:30 его коллектив исполнит некоторые из них в концертном зале на пр. Ленина, 7 (6+).

Ровно в это же время в концертном зале на ул. Ползунова, 35 выступит Филармонический камерный оркестр Новосибирска (6+).

Государственная филармония Алтайского края. kelohouse.ru

Это будет музыкально-литературная композиция из произведений «Сказка о царе Салтане», «Альбом Онегина» (не вошедшие в роман части) и стихотворений разных лет под музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина.

За художественное слово в концерте будет отвечать московский актер и телевизионный диктор Сергей Чонишвили.

Спектакли

Так совпало, что в пушкинские дни барнаульцы увидят две версии «Евгения Онегина».

5 июня в 19:00 творческое объединение «Не беси» сыграет спектакль в Крепостном театре (Кирова, 51а).

В этой постановке (16+) режиссер Алексей Хорьков обратится к главному вопросу: «как прожить жизнь, вкусить ее, но при этом остаться человечным».

Русский театр драмы им. Ф.А. Искандера приехал с гастролями из Абхазии, чтобы показать «историю поиска любви, близкую любому зрителю» (12+).

Спектакль играют в условных декорациях и стилизованных костюмах, что символизирует вечную свежесть конфликтов романа в стихах.

«Постановка решена в традициях русского психологического театра, где основной акцент - на актерах, искренности и подлинности их существования», - рассказывают ее создатели.

Эту версию «Евгения Онегина» можно посмотреть 8 июня в 17:30 в театре драмы им. Шукшина.

Мультфильмы

И, наконец, 11 июня в кинотеатре Премьера на ул. Крупской, 97 пройдут тематические показы советских анимационных фильмов 1940-1950-х годов (0+).

В 15:00 на экране будет «Сказка о рыбаке и рыбке», в 15:30 – «Сказка о попе и работнике его Балде» и в 16:00 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Самое важное - в нашем Telegram-канале