Все равны, как на подбор. Как прошел Парад Победы в Барнауле - фоторепортаж altapress.ru

Вся страна, как обычно, 9 мая наблюдала за зрелищным московским парадом . А вот фоторепортаж Анны Зайковой о барнаульском шествии - не менее важном и трогательном.

Государственный флаг России и Знамя Победы пронесли вдоль площади специальные знаменные группы. В параде торжественно прошли офицеры, кадеты и курсанты. Сводный духовой оркестр Барнаульского гарнизона вышел со знакомыми маршами.

На трибунах еще можно было встретить ветеранов, хоть их и заметно меньше, чем в предыдущие годы.

Кому-то из участников парада стало настолько плохо, что его унесли с площади на носилках - обычное дело при волнении и жаре.

Закончился парад после прохода ретротехники - мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, выпущенных в СССР еще до и во время Великой Отечественной войны: М-72, ГАЗ-67 и других.