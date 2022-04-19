19 апреля
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Жизнь

Все садоводческие автобусы вышли на маршруты в Барнауле

В Барнауле заработали все садоводческие маршруты, сообщили в городской администрации.

Автобус 118э.
Автобус 118э.
barnaul.org

Всего их 14: № 23, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 151, № 111, 124, 124к, 125, № 112, 112 т.

В будни на маршруты по расписанию будут выходить 25 автобусов, в выходные и праздники — 32 автобуса.

Отдельно в мэрии отметили, что в садоводство «Эллара» будет ходить автобус № 118э с сохранением интервала движения и расписания ранее действующего автобусного маршрута № 123.

Уточнить расписание можно в центральной диспетчерской службе МУП «Центртранс» Барнаула по телефону: 55−72−70.

Воспользоваться сезонными маршрутами барнаульцы смогут до 16 октября включительно.

Ранее в мэрии рассказали, какие трамваи и троллейбусы будут ходить в пасхальную ночь в Барнауле.

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