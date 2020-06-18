Всегда любила счеты: как простой бухгалтер из маленького села на Алтае превратилась в принцессу

Проект «Мисс Агро — 2020», в котором выбирали лучшую девушку сельского хозяйства не по надоям и привесам, а по красоте, в Алтайском крае проводился впервые. В финал вышли семеро, а победительница, как и полагается, оказалась одна. Скромная и очаровательная девушка из села Еланда Целинного района Яна Иночкина набрала больше всех голосов на сайте altapress.ru. Чтобы узнать, чем она живет, мы отправились к Яне домой, а затем на этап преображения привезли ее в Барнаул.

Трудностей не боялась , бралась за все

«Когда я увидела анонс проекта в соцсетях, у меня что-то щелкнуло — надо попробовать. Отправила заявку и забыла. Ваш звонок оказался полной неожиданностью», — с этих слов началось наше знакомство с Яной Иночкиной.

В своем рабочем кабинете она налила нам чая и рассказала о жизни.

В сельхозпредприятии «Фарм» Яна работает бухгалтером уже несколько лет. Финансовую профессию выбрала неслучайно — с детства была тяга к счетам.

Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» на своем рабочем месте. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» на своем рабочем месте. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» на своем рабочем месте. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» на своем рабочем месте. Дмитрий Лямзин

Первое образование девушка получила в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса в Бийске. Учеба давалась легко, а вот денег, как и любому студенту, не хватало. Просить у родителей было как-то неудобно, поэтому Яна с первого курса начала подрабатывать.

Трудностей не боялась, бралась за все — была техничкой, подметала улицы. На последнем курсе нашла место кассира.

По окончании учебы жизнь занесла ее в пекарню. Но стряпать пирожки оказалось не так-то легко и сладко.

«Проработала три месяца пекарем, — вспоминает Яна. — Измоталась до невозможности. Не знала уже, что и делать».

Судьба дала шанс — Павел Бейфорт, руководитель двух крупных сельхозпредприятий в Целинном районе, пригласил ее на работу. В родном селе Дружба у Яны появились перспективы, хорошая зарплата, собственное жилье и уверенность в будущем.

Яна решила пойти дальше и получила высшее образование в Алтайском аграрном университете.

Работа оказалась по душе

Сельское хозяйство никогда не было ей чуждо. Родители, как и все люди на селе, обрабатывают землю, держат скот. Даже 16-летний брат не отстает — разводит кроликов.

Отец девушки в свое время держал баранов, стадо доходило до 600 голов. Что такое стрижка шерсти до кровавых мозолей Яна знает не понаслышке.

Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» на своем рабочем месте. Дмитрий Лямзин

Сейчас она вновь работает в животноводстве. Сельхозпредприятие «Фарм» не только занимается зерновыми, но и имеет солидное поголовье мясного скота — 2,4 тыс. голов, обладает статусом племенного завода.

Работой своей девушка довольна, если не сказать больше. «Я безумно счастлива и рада, что оказалось в нужном месте и в нужное время. Очень люблю свою работу, свой коллектив. И каждый день с большим удовольствием прихожу на свое рабочее место», — рассказала Яна.

Ходит в походы , выращивает цветы

Дома у Яны тоже есть небольшое хозяйство, с которым надо успевать справляться. И все у Яны получается легко. Девушка она целеустремленная, живая и легкая на подъем.

В свободное время летом вместе с семьей любит ходить в походы, ездит в горы, облагораживает сад, выращивает рассаду разнообразных цветов. Даже зимой, когда, казалось бы, жизнь в селе замирает, Яна не унывает — старается не сидеть на месте, катается на лыжах и коньках.

И каждый раз перед новогодними праздниками составляет себе план желаний на год, который надо обязательно реализовать. Победа в нашем проекте «Мисс Агро — 2020» стала незапланированной, но от этого не менее приятной.

Преображение победительницы

В Барнауле Яну Иночкину ждали стилисты салона RedBerry. Для ее волос средней длины они подобрали идеальный вариант: легкие локоны изящно собранные в прическу. Получилось элегантно и очень красиво.

Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин

Вторым этапом преображения стал вечерний макияж. Визажист Екатерина Краснова постаралась на славу, сделав новый образ Яны еще более женственным.

Само пространство RedBerry произвело на нас приятное впечатление — стильно, уютно и по-домашнему душевно. Два часа в салоне пролетели незаметно.

Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин

Наряды в «Бутике по шпилем» назвать просто одеждой, наверное, язык не повернется. Это образцы элегантной моды. Яна выбрала для себя несколько: вечерние платья, деловой костюм и сарафан, который можно носить повседневно. Все шло ей к лицу.

Итоговая фотосессия тому наглядное подтверждение.

В конце вечера Яну ждал еще один сюрприз: компания «Ренессанс Косметик» подготовила для победительницы отдельный подарок — набор уходовой косметики.

Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин