Всегда любила счеты: как простой бухгалтер из маленького села на Алтае превратилась в принцессу

Трудностей не боялась, бралась за все
«Когда я увидела анонс проекта в соцсетях, у меня что-то щелкнуло — надо попробовать. Отправила заявку и забыла. Ваш звонок оказался полной неожиданностью», — с этих слов началось наше знакомство с Яной Иночкиной.
В своем рабочем кабинете она налила нам чая и рассказала о жизни.
В сельхозпредприятии «Фарм» Яна работает бухгалтером уже несколько лет. Финансовую профессию выбрала неслучайно — с детства была тяга к счетам.
Первое образование девушка получила в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса в Бийске. Учеба давалась легко, а вот денег, как и любому студенту, не хватало. Просить у родителей было как-то неудобно, поэтому Яна с первого курса начала подрабатывать.
Трудностей не боялась, бралась за все — была техничкой, подметала улицы. На последнем курсе нашла место кассира.
По окончании учебы жизнь занесла ее в пекарню. Но стряпать пирожки оказалось не так-то легко и сладко.
«Проработала три месяца пекарем, — вспоминает Яна. — Измоталась до невозможности. Не знала уже, что и делать».
Судьба дала шанс — Павел Бейфорт, руководитель двух крупных сельхозпредприятий в Целинном районе, пригласил ее на работу. В родном селе Дружба у Яны появились перспективы, хорошая зарплата, собственное жилье и уверенность в будущем.
Яна решила пойти дальше и получила высшее образование в Алтайском аграрном университете.
Работа оказалась по душе
Сельское хозяйство никогда не было ей чуждо. Родители, как и все люди на селе, обрабатывают землю, держат скот. Даже 16-летний брат не отстает — разводит кроликов.
Отец девушки в свое время держал баранов, стадо доходило до 600 голов. Что такое стрижка шерсти до кровавых мозолей Яна знает не понаслышке.
Сейчас она вновь работает в животноводстве. Сельхозпредприятие «Фарм» не только занимается зерновыми, но и имеет солидное поголовье мясного скота — 2,4 тыс. голов, обладает статусом племенного завода.
Работой своей девушка довольна, если не сказать больше. «Я безумно счастлива и рада, что оказалось в нужном месте и в нужное время. Очень люблю свою работу, свой коллектив. И каждый день с большим удовольствием прихожу на свое рабочее место», — рассказала Яна.
Ходит в походы, выращивает цветы
Дома у Яны тоже есть небольшое хозяйство, с которым надо успевать справляться. И все у Яны получается легко. Девушка она целеустремленная, живая и легкая на подъем.
В свободное время летом вместе с семьей любит ходить в походы, ездит в горы, облагораживает сад, выращивает рассаду разнообразных цветов. Даже зимой, когда, казалось бы, жизнь в селе замирает, Яна не унывает — старается не сидеть на месте, катается на лыжах и коньках.
И каждый раз перед новогодними праздниками составляет себе план желаний на год, который надо обязательно реализовать. Победа в нашем проекте «Мисс Агро — 2020» стала незапланированной, но от этого не менее приятной.
Преображение победительницы
В Барнауле Яну Иночкину ждали стилисты салона RedBerry. Для ее волос средней длины они подобрали идеальный вариант: легкие локоны изящно собранные в прическу. Получилось элегантно и очень красиво.
Вторым этапом преображения стал вечерний макияж. Визажист Екатерина Краснова постаралась на славу, сделав новый образ Яны еще более женственным.
Само пространство RedBerry произвело на нас приятное впечатление — стильно, уютно и по-домашнему душевно. Два часа в салоне пролетели незаметно.
Наряды в «Бутике по шпилем» назвать просто одеждой, наверное, язык не повернется. Это образцы элегантной моды. Яна выбрала для себя несколько: вечерние платья, деловой костюм и сарафан, который можно носить повседневно. Все шло ей к лицу.
Итоговая фотосессия тому наглядное подтверждение.
В конце вечера Яну ждал еще один сюрприз: компания «Ренессанс Косметик» подготовила для победительницы отдельный подарок — набор уходовой косметики.
Факт
В голосовании на сайте altapress.ru в проекте «Мисс Агро — 2020» приняли участие более 2 тыс. человек. Места распределились так:
Яна Иночкина (Целинный район) — 34,9%
Анастасия Мосина (Ключевский район) — 22,8%
Наталья Кудинова (Усть-Калманский район) — 16,6%
Мария Денисюк (Усть-Калманский район) — 13,9%
Анастасия Миненкова (Каменский район) — 4,4%
Ксения Денисова (Тюменцевский район) — 3,8%
Лилия Корячкина (Ребрихинский район) — 3,5%
ИД «Алтапресс» благодарит всех девушек за участие. Обещаем, что наш проект на этом точно не закончится. В следующем году будет новая «Мисс Агро» и новые сюрпризы.