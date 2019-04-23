Как в Барнауле «Бессмертный полк» защитили от политического пиара

Ежегодно в колонну «Бессмертного полка» встают десятки тысяч жителей края. Акция, в которой сейчас участвуют миллионы людей по всему миру, в 2012 году началась в Томске, а в 2013-м ее поддержал Алтайский край. Многим кажется, что шествие на 9 мая получается само собой, но у «Бессмертного полка» есть организаторы, для каждого из которых он начинался как личная история.

Краткое содержание

Трое из Томска

9 мая горожане съезжаются в центр. Каждый знает, что здесь с самого утра зазвучат военные песни, можно будет послушать концерт или поесть шашлыков, а вечером посмотреть салют.

Десятилетиями по телевизору показывали начальников в одинаковых галстуках, с одинаковыми цветочками, выданными завхозом, парад военной техники, Вечный огонь и прочие «атрибуты». В этой истории оставалось все меньше и меньше самих ветеранов.

Все чувствовали, что так неправильно, а в Томске показали, как может быть по-другому. «Бессмертный полк» придумали три журналиста телекомпании ТВ-2: Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Вслед за ними в полк с фотографиями погибших родных встали сотни горожан. А уже на следующий год к полку присоединились 15 городов.

Акция «Бессмертный полк». Барнаул , 9 мая 2013 г. Анна Зайкова

Конкретная память

Юрий Семенович Сырых, дед генерального директора «Алтапресса» Юрия Пургина, погиб в самом начале войны, похоронка пришла только в 1945-м, а могилу так и не нашли. Бабушка плакала каждый раз в День Победы, потому что ей некуда было отнести цветы.

Место захоронения комиссара танкового полка Сырых нашли спустя 70 лет на Мемориале Славы в Великих Луках.

«Мой младший сын ездил туда, он вернулся совсем другим человеком, я понял, насколько это все важно для нас, — говорит Юрий Пургин. — Это не военно-патриотический порыв, а семейная история, не абстрактная, а конкретная память человека о человеке».

В начале 2010-х в поиск родственников, пропавших на войне, и подробностей их фронтовой и тыловой жизни стало включаться все больше людей. Именно в это время началась масштабная оцифровка архивов и рассекречивание военных документов, тысячи свидетельств попадали в интернет.

Юрий Пургин считает, что важнее даже не встать в колонну «Бессмертного полка», а найти, запомнить и передать детям и внукам наконец-то обретенную свою историю войны.

Акция «Бессмертный полк». Барнаул , 9 мая 2013 г. Анна Зайкова

Как поднять людей

«Если честно, я не очень-то верил в успех этой затеи, — говорит заместитель генерального директора „Алтапресса“ Владимир Овчинников. — Мы как-то сидели с Юрой, и он спросил: „Ты видел, что в Томске сделали?“ Мы долго об этом говорили, и я сказал: „У нас такое не пройдет. Не поднять нам. Ну, вот у тебя дед-фронтовик, у меня. Найдется еще человек пять“.

В Барнауле не знали, как организовать „Бессмертный полк“, с чего начинать. Были известны только общие принципы — это должна быть не коммерческая и не политическая акция. Подготовка началась в январе 2013-го.

Дело „Бессмертного полка“ удивительным образом сплотило журналистов всего региона. К акции подключились ВГТРК, „Катунь-24“, „Вечерний Барнаул“, „Алтайская правда“, а затем и районные газеты. Людей призвали записывать родных в полк.

„Первые истории на сайте moypolk.ru мы написали сами, о своих дедах, — вспоминает Владимир Овчинников. — Я тогда подумал: томичи записали в полк 800 человек, у нас будет явно меньше, я сам буду редактировать и выставлять. Справлюсь“.

Акция „Бессмертный полк“. Барнаул , 9 мая 2013 г. Анна Зайкова

К апрелю 2013 года в алтайский полк записали 2153 человека. Последние два месяца Владимиру Овчинникову пришлось сидеть за компьютером по 20 часов в сутки.

„Часто документы были написаны от руки. „Взят на службу в 338-й зап. п.“, и все. Что это вообще такое? Думали, что западный полк, оказалось, запасной. Приходилось со всем этим разбираться, — говорит Владимир Овчинников. — Истории были очень разные, скупые и пространные, очень эмоциональные или похожие на биографическую справку“.

В оргкомитете разработали штендер с портретом. Его можно было сделать в типографии „Графикс“ по цене расходных материалов. Поначалу сюда приходили около 10 человек в день. За несколько дней до праздника типография принимала уже до 400 человек. Директор Александр Рудь вспоминает, что последние три дня сотрудники вообще не уходили с работы, пришлось даже привезти им матрасы.

Всего в первый год полка в Барнауле сделали больше 6 тыс. портретов. Истории своих родных на сайт записали 8 тысяч человек.

Акция „Бессмертный полк“. Барнаул , 9 мая 2013 г. Анна Зайкова

Пусть каждый приходит сам

В апреле 2013-го, когда организаторы „Бессмертного полка“ поняли, какой масштаб может иметь эта акция, они решили рассказать о ней городским властям и выступили в штабе по подготовке к 9 Мая.

„И как ни странно, мы не встретили никакого сопротивления. Хотя на самом деле толком даже не могли объяснить, что это будет: до этого мы и сами видели полк только по томскому ТВ-2 и на фото, — говорит Владимир Овчинников. — В администрации, конечно, сказали, мол, давайте выстроимся колоннами, завод такой-то школа такая-то. Нет, говорили мы, не надо. Пусть каждый приходит сам“.

В колонну „Бессмертного полка — 2013“ в Барнауле встали 16 тысяч человек.

Акция „Бессмертный полк“. Барнаул , 9 мая 2013 г. Анна Зайкова

Маршрут и волонтеры

Сначала предполагалось идти тем путем, по которому отправлялись на фронт барнаульские солдаты: от военкомата до вокзала, но потом полк все же построили на главной площади.

Объявили время сбора — 10 часов утра. Но большинство людей ежегодно приходят даже раньше восьми, чтобы занять первые места.

В колонне работают десятки волонтеров, медики, полиция. Полк собирается у института культуры и ТЦ „Россия“. Стихийно образовалась и еще одна точка — люди приходят к корпусу АлтГУ на ул. Молодежной, чтобы успеть стать во главе колонны.

„"Бессметный полк“ — это не марш, никто не идет строевым шагом, — говорит Владимир Овчинников. — Но представьте, что означает собрать в одном месте десятки тысяч человек, сказать „пошли“, а потом „остановились“».

Акция «Бессмертный полк». Барнаул , 9 мая 2013 г. Олег Богданов

Журавли

Символом «Бессмертного полка» в Барнауле стали журавли и красная звезда. Логотип придумал арт-директор «Алтапресса» Алексей Шелепов. Его семья хранила истлевшие по краям фронтовые письма, ни одно из которых нельзя было прочитать полностью, только обрывки фраз.

Макар Корнилович Шелепов считался пропавшим без вести при форсировании Днепра. Для Алексея, как и для многих, «Бессмертный полк» стал личным делом по восстановлению семейной исторической памяти.

Биографию Макара Корниловича помогла восстановить журналист и поисковик Тамара Дмитриенко. Алексей никогда не забудет, как она протянула ему листочек с описанием последнего боя, в котором погиб дед.

«В 2014 году на одном из всероссийских совещаний полка сказали, что вот журавлики — эмблема барнаульского полка. Можете свою сделать или взять эту», — вспоминает Владимир Овчинников.

Теперь с барнаульскими журавликами в строй полка встает весь мир.

Нити истории

После шествия люди с портретами расходятся по площади. Барнаульские организаторы полка чувствовали, что в конце парада должна быть какая-то точка. Так появилась «Стена Победы», на который каждый мог написать слова благодарности своим героям.

В этом году у Дворца зрелищ и спорта создадут новую инсталляцию. Это будут натянутые между столбами красные нити, как символ связи поколений. Участники шествия смогут прикрепить на конструкцию флажки с символикой полка и теплыми словами в адрес погибших.

Участники шествия «Бессмертный полк». Барнаул , 9 мая 2015 год. Денис Жилин

Большие и маленькие цифры

Ежегодно полк в Барнауле прирастает тысячами участников. Города России негласно «меряются» длиной колонн и количеством шествующих.

«Не знаю, как относиться к цифрам и нужна ли нам в конечном итоге статистика, — говорит Владимир Овчинников. — Вот в Барнауле в колонне проходят 60 тысяч человек. Много? Но на войну с Алтая ушло 600 тысяч».

В рубцовской колонне прошагали 800 человек, в Славгороде — 400. В маленьких селах в «Бессмертном полке» участвовали пять-десять жителей. Во многих городах России полк начинался с одного человека.

Барнаульцы после шествия в составе Бессмертного полка пришли на Мемориал Славы. Михаил Хаустов

На фоне полка

«Бессмертный полк» недолго оставался гражданской акцией. Руководители самого разного ранга много раз пытались превратить его в фон для пиара, получая плюсики и галочки разной жирности в ведомостях.

Барнаул эта участь миновала, хотя попытки добровольно-принудительно влить молодежь в ряды патриотов были. Организаторам раз за разом приходилось напоминать властям простую идею личной связи поколений, которая лежит в основе «Бессмертного полка».

Должен ли «Бессмертный полк» вставать под знамена власти или быть политически свободным — этот вопрос в каждом регионе решается по-разному. Наиболее точно ответил на него организатор акции в Пятигорске Денис Ушаков, когда его попросили мелким шрифтом сделать приписку «при содействии администрации города». Ушаков тогда спросил: «Вы на могилы дедов тоже ходите «при содействии администрации»?".

Акция «Бессмертный полк» в Барнауле. 9 мая , 2013 г. Олег Богданов

Хранить вечно

«В 2014 году в штаб по проведению 9 Мая пришли казаки, — рассказывает Владимир Овчинников. — В полном обмундировании, с шашками и в папахах. Говорят, что встанут в полк и понесут портреты российских императоров. Зачем? Возьмите портреты своих родственников».

Это не потому, что «с императорами нельзя», а потому что «Бессмертный полк» — совсем другая история, про других людей.

Ожидая движения колонны «Бессмертного полка», барнаульцы гладят выцветшие фотографии на штендерах, подолгу всматриваясь в лица тех, кто добыл Победу. Есть другие — кто носит портрет, как грабли на субботнике, перекинув через плечо.

В числе участников почти всегда есть люди, которые пришли потому, что так сказала учительница, преподаватель, заведующий, директор.

Кто-то несет портреты людей, которых не знает, может поставить фото на асфальт вниз головой, а после выкинуть. Один из таких случаев в Барнауле живо обсуждали в Сети. Пока одни кричали о кощунстве, другие рассуждали, надо ли хранить вечно этот портрет — может быть, человек просто захотел сделать новый. У тех и других находились веские аргументы.

«Не бывает правильной и неправильной радости или скорби, — уверен Владимир Овчинников. — Каждый выражает чувство как умеет. Не стоит никого осуждать».

Юрий Пургин,

генеральный директор «Алтапресса»:

Великая Отечественная война давно обросла слоем глянца — коммерческого, политического. В книгах и кино показывают сплошь шпионов и разведку. Но ведь все было не так. И вот хочется достать эту память и почистить весь этот налет наждачкой.

Цифры

432 044 человека записано в «Бессмертный полк» на сайте www.moypolk.ru. Здесь можно почитать истории воевавших и тружеников тыла , рассказать о своем родственнике и узнать подробности акции в любом городе.

рассказать о своем родственнике и узнать подробности акции в любом городе. Более 80 государств и территорий в мире поддерживают акцию «Бессмертный полк».