Всего восемь сантиметров осталось до опасного уровня воды в Катуни у Сросток, а Телецкое выходит из берегов

В регионе началась вторая волна паводка в Алтайском крае и Республике Алтай. Угроза возникла в связи с установившимися высокими среднесуточными температурами и интенсивным снеготаянием.

Как стало известно altapress.ru, Катунь у села Сростки поднялась 8 июня до значения 522 сантиметра. Критический уровень составляет 530 см.

Максимальный уровень в 536 сантиметров там фиксировали 4 июня 2016 года.

Между тем не совсем спокойная обстановка на Телецком озере у села Артыбаш. По сообщению паблика "Инцидент Бийск", Бия и Телецкое озеро выходят из берегов.

В Республике Алтай — в Майминском районе — объявлен режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной паводковой ситуации.

Прогноз МЧС

До 9 июня продолжится подъем уровня Бия в районе села Кебезень до отметок 580-620 см (опасная отметка 606 сантиметров), озеро Телецкое — село Яйлю — до отметок 470-520 см (опасная отметка 505 см), говорится в сообщении ведомства.

Подтопление прибрежных пунктов

Возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Ситуация в Барнауле

За сутки уровень Оби в Барнауле поднялся на 20 сантиметров. По состоянию на 8 июня он составляет 403 сантиметра над нулем водомерного поста (критический составляет 540 см). По сравнению с 7 июня уровень воды вырос на 20 сантиметров.