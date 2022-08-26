Всего за 1 рубль продают автобусный маршрут в российском городе

Автобусный маршрут № 83 продают за 1 рубль в Красноярске. Такой лот опубликовали на сайте госзакупок, сообщает « ТВК Красноярск ».

На продажу выставили маршрут, связывающий Академгородок и Зеленую Рощу в Красноярске. Перевозчик, желающий стать его обладателем, должен подать заявку до 9 сентября.

За маршрут будущий владелец обязан взяться в октябре.

По условиям контракта, покупатель должен запустить на него 14 автобусов среднего или большого класса, работающих на топливе не ниже стандарта «Евро-3».

Интервал между автобусами должен быть 12−20 минут по будням, 13−27 минут — в выходные и праздники.

Уточняется, что маршрут№ 83 не популярен у перевозчиков. На сегодняшний день там ходят примерно 7 автобусов.

В январе жители Академгородка, через который проложен маршрут, боялись, что автобусный рейс закроют. Они собирали подписи за его спасение.