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Жизнь

Всех приезжающих на Алтай отправляют в двухнедельное заточение

В Республике Алтай ужесточили меры по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Пока на территории региона нет ни одного случая заболевания.

Контроль в горно-алтайском аэропорту.
Контроль в горно-алтайском аэропорту.
http://04.rospotrebnadzor.ru/

Все прибывающие в аэропорт Горно-Алтайска должны быть изолированы на 14 дней и находиться под медицинским наблюдением, сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.

При этом местные жители располагаются дома, а туристы — в обсерваторе.

Если туристы приехали на авто из регионов, где есть случаи заболевания Covid-19, а это большинство субъектов, то в течение 14 дней они обязаны быть в самоизоляции и обязательно сообщить о своем местонахождении на горячую линию.

При этом им нельзя посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами, кроме совместно проживающих.

В Республике Алтай, Туве, Чукотке и Ненецком автономном округе, по данным на 6 апреля, нет заболевших коронавирусом.

Ранее Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой.

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