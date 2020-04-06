Всех приезжающих на Алтай отправляют в двухнедельное заточение

Все прибывающие в аэропорт Горно-Алтайска должны быть изолированы на 14 дней и находиться под медицинским наблюдением, сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.
При этом местные жители располагаются дома, а туристы — в обсерваторе.
Если туристы приехали на авто из регионов, где есть случаи заболевания Covid-19, а это большинство субъектов, то в течение 14 дней они обязаны быть в самоизоляции и обязательно сообщить о своем местонахождении на горячую линию.
При этом им нельзя посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами, кроме совместно проживающих.
В Республике Алтай, Туве, Чукотке и Ненецком автономном округе, по данным на 6 апреля, нет заболевших коронавирусом.
Ранее Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой.