Всем посетителям концерта с участием Путина замеряли температуру

Меры безопасности на вечере были экстраординарными в связи со вспышкой коронавируса в Китае.
Об этом свидетельствует видео, сделанное журналистами РИА Новости. Всех зрителей по очереди просвечивали тепловизором, фиксируя температуру.
Путин приедет на концерт в память о Собчаке. Всем посетителям перед действом измеряют температуру. На всякий случай pic.twitter.com/mKIM9jUWRG— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020
Ранее спикер Путина Дмитрий Песков рассказал, что теперь в Кремле меряют температуру журналистам, пишет «Росбалт».