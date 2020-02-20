Всем посетителям концерта с участием Путина замеряли температуру

19 февраля президент РФ Владимир Путин участвовал в Санкт-Петербурге в мероприятиях, посвященных памяти Анатолия Собчака. К концу дня главу государства ждали на концерте в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича в честь покойного мэра.

Меры безопасности на вечере были экстраординарными в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Об этом свидетельствует видео, сделанное журналистами РИА Новости. Всех зрителей по очереди просвечивали тепловизором, фиксируя температуру.

Путин приедет на концерт в память о Собчаке. Всем посетителям перед действом измеряют температуру. На всякий случай pic.twitter.com/mKIM9jUWRG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков рассказал, что теперь в Кремле меряют температуру журналистам, пишет «Росбалт».