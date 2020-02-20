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Жизнь

Всем посетителям концерта с участием Путина замеряли температуру

19 февраля президент РФ Владимир Путин участвовал в Санкт-Петербурге в мероприятиях, посвященных памяти Анатолия Собчака. К концу дня главу государства ждали на концерте в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича в честь покойного мэра.

Владимир Путин на концерте памяти Анатолия Собчака.
Владимир Путин на концерте памяти Анатолия Собчака.
kremlin.ru

Меры безопасности на вечере были экстраординарными в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Об этом свидетельствует видео, сделанное журналистами РИА Новости. Всех зрителей по очереди просвечивали тепловизором, фиксируя температуру.

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков рассказал, что теперь в Кремле меряют температуру журналистам, пишет «Росбалт».

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