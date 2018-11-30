Ко Всемирному дню домашних животных: питомцы altapress.ru

Марамушта — кот редактора «Афиши» Надежды Тиуновой.

Мои друзья принесли его с улицы 10 лет назад. Пришлось побрить наголо — весь свалялся. Назвали Марамушта. Потому что Марамушта — и точка.

Марамушта. altapress.ru

Базовая функция кошачьей грации отсутствует: может упасть с подоконника или спинки дивана вниз головой. Ест свой корм, колбасу и гостей, любит оливки. По утрам протяжно воет, сидя на недосягаемом для тапка расстоянии. Благодаря ему я не опаздываю на работу.

Схожие черты. По субботам я особенно ленива. Могу провести весь день лежа. Кот меня в этом всецело поддерживает.

Капитолий Палыч Шляпинтох — черепаха издателя Андрея Никитина

«В зоомагазине продавец сказал, что это дама по кличке Молния, потому что очень быстрая. Долгие годы мы считали это животное самкой, пока он не показал нам, что самец. Поэтому из Капитолины мы переименовали его в Капитолия. Также его зовут Чепа.

Капитолий Палыч Шляпинтох. altapress.ru

Когда он захочет, то очень быстрый. Питается одуванчиками, вьюнами, клевером и подорожником. Иногда ест шампиньоны, тыкву, кабачки, виноград или яблоки. На даче любит зарываться в землю.

Схожие черты. На меня похож обстоятельностью.

Фроська и Яшка — кошка и кот корреспондента Анастасии Корягиной

Кошку взяла у волонтера уже взрослую. Кота привезла маленьким из Новокузнецка на электричке.

Фроська и Яшка. altapress.ru

Кошка ловит мышей и мяукает шепотом, а кот ловит только бабочек и мяукает в полный голос. Они часто бесятся, катаются одним комком по дому. И умеют делать сальто.

Схожие черты. Мне кажется, мы разные. Они со своими характерами, а я со своим.

Кубик и Пулька — кот и кошка главного редактора altapress.ru Олега Копылова

По характеру кот и кошка — две противоположности.

Кубик и Пулька. altapress.ru

Кубик знает себе цену, ведет себя как царь. Понимает, что люди им восхищаются, иногда ведет себя по-барски, при этом четко знает личные границы. Пулька же, наоборот, очень трусливая, но, в отличие от кота, мухи не обидит. Если делаешь ей замечания, то она их слушает. А вот Кубик нет.

Схожие черты. Мы с котами родились в год Кота.

Гус Хиддинк — кот корреспондента Анны Недобитковой

Котика взяли в приюте, перед этим увидев его фотографию на сайте «Ласки». Его сняли на подоконнике, нюхающего газету. После этого поняли, что это котик журналистов.

Гус Хиддинк — кот Анны Недобитковой altapress.ru

За 10 лет Гус серьезно набедокурил дома: сгрыз шикарный кожаный диван, подрал обои, про тонну шерсти, которая с него сыпется круглый год, вообще не говорим. Но несмотря на все это, Гусика мы очень любим, он уже как член семьи.

Схожие черты. Пожалуй, назову настойчивость. Гус может часами добиваться своего, например, гнать меня в кухню, если вдруг он не наелся.

Игорь и Мелкий — коты SMM-специалиста Жанны Редько

Игорь обычно ведёт себя как князь. Требовательный, капризный, привередливый, брезгливый. Но очень привязан к хозяйке. Признает только меня, ко всем остальным относится с подозрением. А Мелкий — это просто реклама кота. Идеальный: ласковый, дружелюбный, игривый, красивый, мягонький.

Мелкий. altapress.ru Игорь. altapress.ru

Игоря нашли в барнаульском сугробе в -38. Тогда он легко помещался в ладонь. А вот Мелкого кто-то выбросил. Сидел в нашем подъезде четыре дня. Впустили его в квартиру, чтобы покормить, а он повел себя так, словно давно тут хозяин: сам нашел кухню, поел и завалился спать на диван. Так и остался.

Схожие черты с Игорем. На нас обоих всегда есть его шерсть.

Схожие черты с Мелким. Оба любим сметану.

Бусенка — кошка корреспондента Евгении Родочинской

Несколько лет назад черного котенка подбросили к зданию, где работали мои друзья. На объявление никто не откликнулся, и я забрала его к себе. Теперь этот пушистый хвост всегда ходит за мной по пятам.

Бусенка. altapress.ru

У Буси есть забавные привычки — она чавкает и ворует салфетки (хорошо, что не одновременно). По утрам она считает, что в ее обязанности входит разбудить меня после первого будильника: поэтому как не переводи его на попозже, встать придется раньше.

Схожие черты. Любим побороться за место на диване, делаем то, что хотим, а не то, что говорят.

Раммус и Синдра — кот и кошка корреспондента Ксении Столяровой

Раммуса мы взяли у знакомых, когда он был маленьким. А черного котенка Синдру нашли журналисты «Вечернего Барнаула» возле редакции. Подруга там работает, она отнесла котенка на передержку к знакомым, и рассказала о нем мне.

Раммус. altapress.ru Синдра. altapress.ru

Раммус дружелюбный, довольно ленивый, талантливо мурчит. Иногда защищает кошку, когда мы делаем ей уколы, а она громко кричит. Он подходит и бьет нас лапой, либо пытается укусить. Кошка в основном обитает на подоконнике. Она нечасто дается в руки, менее талантливо мурчит, хуже умеет выпрашивать вкусности. Зато всегда заступается за кота: если его закрыли в ванной, мяукает и требует выпустить.

Схожие черты. С Синдрой — мы обе пугливы, а с Раммусом — очень внимательны к гостям и не любим ходить по врачам.

Пашка — кошка корреспондента Ирины Баенковой

Мы с мужем купили ее 1,5 месячным котенком на выставке в «Сибэнергомаше» 4 года назад. Муж долго уговаривал меня взять кота, я отказывалась. В итоге он все же привез меня на выставку, мы там всех посмотрели. Я сказала, что согласна только на этого котенка и ни на какого другого.

Пашка. altapress.ru

Пашка — спокойная кошка-философ. И, кажется, следует принципу «Если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно по ней проплывет труп твоего врага». Именно так она летом охотится на мух — долго выслеживает, пока они сами не прилетят ей в лапы. И они всегда прилетают.

Занять ее какими-то обычными кошачьими играми почти нереально — ей скучно. Она для них сильно умная. Любит сидеть на подоконнике и смотреть на снег, а еще на птиц, которые прилетают на балкон. Пашка очень самодостаточная и своенравная. Общается только тогда, когда сама хочет. Может напугать незнакомцев грозным шипением, а всех своих очень любит, хотя по ней не всегда об этом можно догадаться. Она очень добрая, мягкая и трогательная.

Схожие черты. Муж говорит, что у нас с Пашкой абсолютно одинаковый характер.

Индиана Джонс — собака обозревателя Надежды Скалон

Инди с первых часов жизни совершил длинное приключение из Новосибирска. Щенка нашла подруга — она знала, что мы хотим золотистого ретривера.

Инди. altapress.ru

Еще с щенячьего возраста Инди был на удивление смышленым — понимал и отличал многие слова. Парню очень не хватало моря. Поэтому он готов был проводить время в любой луже, переворачиваясь с боку на бок. Правда, когда вырос, стал драчлив. Но чем он нас по-настоящему сразил, так это тем, что хозяйка приучила малыша «ходить» на газетку. Он выучил это правило и первое время совсем не гулял на улице, а рвался домой на газетку.

Схожие черты. Думаю, он похож на меня своим любопытством и жаждой узнать новое.