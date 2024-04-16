Всемирный день голоса. Необычные международные праздники, которые отмечают 16 апреля

Всемирный день голоса

В 1999 году Американская Академия отоларингологии предложила ввести этот праздник и каждый год вспоминать о значимости голоса. Это невероятная способность, позволяющая нам делиться информацией, эмоциями, выстраивать отношения. К дате приурочены мероприятия с участием дикторов, певцов, актеров и других профессионалов, для которых голос — важный рабочий инструмент. А врачи, помогающие поддерживать здоровье голосового аппарата, проводят встречи и лекции, полезные каждому.

Чарли Чаплин - Бродяга (впервые появился в короткометражке "Необыкновенно затруднительное положение Мэйбл"). fishki.net

День Чарли Чаплина

Именно в этот день в 1889 г. великий актер и комик появился на свет. Пришло время пересмотреть работы Чарли, изучить биографию и вдохновиться его оптимизмом и верой в себя.

Купание слонов в Барнауле. Алиса Дригина

День «Спасите слона»

Цель – привлечь внимание к бедам, с которыми сталкивается популяция этих животных. Активисты распространяют информацию о них, выступают против браконьерства и продажи слоновой кости.

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