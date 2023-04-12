Желаю вам бескрайнего счастья, такого же огромного и необъятного, как небесные просторы, которые вскружили вам когда-то голову и заставили выбрать именно эту профессию. Пускай ваша работа всегда приносит только восторг от новых достижений, удовольствие от нового прогресса и побед, романтику от невероятных красот, которые открываются вашему взору на этих немыслимых высотах. Желаю с тем же энтузиазмом подходить к каждому полету, но всегда возвращаться на землю, где вас ждут те, которые отправили свои сердца вместе с вами в небо. С праздником!