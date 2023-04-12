12 апреля
﻿
Жизнь

День космонавтики — 12 апреля. Всеобъемлющие поздравления в прозе, стихах и смс

День космонавтики — любимый праздник всех поколений. Впервые его отпраздновали ровно через год после покорения космоса — 12 апреля 1962 года. Увековечить день перевернувшего человеческое сознание события предложил Герман Титов — летчик-космонавт, являющийся дублером Юрия Гагарина — первого космонавта, навечно вписанного в мировую историю. Altapress.ru подготовил космические поздравления в прозе, стихах и смс.

Юрий Гагарин и Герман Титов.
Юрий Гагарин и Герман Титов.
Макс Альперт

Поздравления с Днем космонавтики в прозе

Желаю вам бескрайнего счастья, такого же огромного и необъятного, как небесные просторы, которые вскружили вам когда-то голову и заставили выбрать именно эту профессию. Пускай ваша работа всегда приносит только восторг от новых достижений, удовольствие от нового прогресса и побед, романтику от невероятных красот, которые открываются вашему взору на этих немыслимых высотах. Желаю с тем же энтузиазмом подходить к каждому полету, но всегда возвращаться на землю, где вас ждут те, которые отправили свои сердца вместе с вами в небо. С праздником!

Поздравляю со Всемирным днем авиации и космонавтики. Желаю рассекать по воздушным пространствам успеха, словно стальная птица — также гордо и уверенно, желаю, будто космический корабль, открывать всё новые тайны Вселенной и целого счастья. А также желаю бесконечной любви к семье, работе и своей

Поздравляю с праздником высоких и красивых полетов, со Всемирным днем авиации и космонавтики. Желаю невероятного прилива сил и постоянного потока интересных мыслей, желаю непрерывного успеха в деятельности и громкой славы в этой отрасли. Пусть жизнь прекрасно сочетает удачные взлеты, счастливые полёты и благополучные приземления.

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
Соцсети

Поздравления с Днем космонавтики в стихах

Всегда манил бездонный космос,
Тревожил сильные умы,
Он покорен был человеком,
Сегодня славим его мы.

С днем космонавтики поздравить
Хочу от сердца вас сейчас,
Пусть завораживает так же
Вас неба звездного атлас.

Полетов нынче пожелаю
Во сне я вам и наяву,
Отдаться стоит, несомненно,
Космическому волшебству.

Кто видит мир со сказочных высот,
Кто, как родной, всем перелетным птицам,
К тому день праздничный уже идет,
Тем повезло крылатыми родиться.

Мы поздравляем с праздником всех вас,
Кто, как свои пять пальцев, небо знает.
Успехов вам во всех земных делах!
Пусть счастье к вам охотно залетает.

Всех благ, любви и жизни без забот,
Людей родных и близких больше рядом.
Пусть будет легким каждый ваш полет,
Удача, радость — лучшею наградой.

Всем летчикам и космонавтам
«Ура!» кричим мы троекратно.
Только неба чистого желаем,
Земли твердой под ногами.

Любовь на крыльях унесет,
Друг на выручку придет.
Руки не дрогнут у штурвала,
Ведь удача всегда с Вами.

Вам прекрасных впечатлений,
И поменьше сожалений.
И зарплата каждый год
Подлетает высоко!

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

Поздравления с Днем космонавтики в смс

Всех, кто к космосу причастен,
Мы сегодня поздравляем.
Пусть космические дали
Изучают, покоряют.

Им желаем мы удачи
И полетов безопасных,
Космос тайн скрывает много,
В нём загадок много разных!

В высь душа твоя стремиться.
Ты как птица, точно — птица.
И пора сказать «ура!"
Поздравлять тебя пора.
Чтоб всегда душа парила,
Чтоб жена тебя ценила,
Чтоб любви огромной море,
Чтобы крепче лишь здоровье.

В День авиации и космонавтики
Звездный привет
Шлем мы галактикам.
В космос свои
Корабли отправляем,
Братьев по разуму
Встретить желаем.
Желаем им к нам
Дорогу найти
И встретиться нам
На Млечном пути.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость