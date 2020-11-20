Всемирный день ребенка 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления со Всемирным днем ребенка в стихах
Всемирный день ребенка
Встречаем всей планетой,
Счастливы пусть будут
На Земле все дети.
Живут пусть окруженные
Любовью и добром,
Веселым шумом, гамом
Наполнят каждый дом.
Под мирным, чистым небом
Растут пусть наши дети
И, словно детский мячик,
Кружится планета.
С Днем ребенка поздравляю
Всех людей планеты,
Счастье, радость и любовь —
Это наши дети.
Дарит миру детский смех
Доброту и ласку,
Я желаю, чтоб для них
Не кончалась сказка.
Пусть здоровыми растут,
Крепкими и сильными,
В будущем желаю стать
Им людьми счастливыми.
Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю от души!
Пусть жизнь будет яркой, звонкой.
Дни пусть будут хороши.
Много солнца я желаю,
Много нежности, тепла.
Чтоб карета золотая
Тебя к счастью бы везла.
Чтоб желанья исполнялись
Даже без волшебных слов.
Чтоб тобой все восторгались.
Смеха, радости, цветов!
Поздравления со Всемирным днем ребенка в прозе
Поздравляю детей всей планеты, любопытных почемучек и любимых чекупилок. Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть, заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле, будет защищен и обласкан родителями.
Поздравляю со Всемирным днём ребёнка. Желаю сладостей и радостей, веселья и замечательных друзей, чудесных приключений и удачи, счастливого детства и забавных идей. Никогда не грусти, верь в свои мечты, радуй родителей и удивляй весь этот мир!
Со Всемирным днём ребёнка поздравляю и желаю жить весело и радостно, не знать забот и грусти, с наслаждением и улыбкой проводить каждый день, играя в увлекательные игры и пробуя различные вкусности. Хорошего здоровья, весёлых друзей и сказочных событий.
Поздравления со Всемирным днем ребенка в смс
Солнце, дождик, непогода
Не доставят нам помех,
Если слышен детский голос,
Если рядом звонкий смех.
Достояние народа,
В вашем будущем — успех,
День ребенка — праздник года,
Поздравляю с ним нас всех!
В наших силах — стать добрей,
Ласкою согреть детей,
Чтобы хлопали ладошки,
Высыхали в глазках слезки.
Пусть сегодня в целом мире
Стихнут выстрелы и взрывы,
Скажем детям, что должны:
Вы любимы и нужны!
Знают все, что наши дети —
Это ангелочки,
Нет прекрасней их на свете,
Всех мы любим очень!
В День ребёнка пожелаем
Деткам всем здоровья,
Окружать их обещаем
Счастьем и любовью!