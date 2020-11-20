Всемирный день ребенка 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Всемирный день ребенка

Встречаем всей планетой,

Счастливы пусть будут

На Земле все дети.



Живут пусть окруженные

Любовью и добром,

Веселым шумом, гамом

Наполнят каждый дом.



Под мирным, чистым небом

Растут пусть наши дети

И, словно детский мячик,

Кружится планета.

С Днем ребенка поздравляю

Всех людей планеты,

Счастье, радость и любовь —

Это наши дети.



Дарит миру детский смех

Доброту и ласку,

Я желаю, чтоб для них

Не кончалась сказка.



Пусть здоровыми растут,

Крепкими и сильными,

В будущем желаю стать

Им людьми счастливыми.