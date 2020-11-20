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Жизнь

Всемирный день ребенка 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Его учредили по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН в 1956 году. В День ребенка многие организации, фонды и компании проводят благотворительные акции, направленные на оказание помощи нуждающимся детям. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Ребенок. Снег. Зима.
Ребенок. Снег. Зима.
СС0

Поздравления со Всемирным днем ребенка в стихах

Всемирный день ребенка
Встречаем всей планетой,
Счастливы пусть будут
На Земле все дети.

Живут пусть окруженные
Любовью и добром,
Веселым шумом, гамом
Наполнят каждый дом.

Под мирным, чистым небом
Растут пусть наши дети
И, словно детский мячик,
Кружится планета.

С Днем ребенка поздравляю
Всех людей планеты,
Счастье, радость и любовь —
Это наши дети.

Дарит миру детский смех
Доброту и ласку,
Я желаю, чтоб для них
Не кончалась сказка.

Пусть здоровыми растут,
Крепкими и сильными,
В будущем желаю стать
Им людьми счастливыми.

Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю от души!
Пусть жизнь будет яркой, звонкой.
Дни пусть будут хороши.

Много солнца я желаю,
Много нежности, тепла.
Чтоб карета золотая
Тебя к счастью бы везла.

Чтоб желанья исполнялись
Даже без волшебных слов.
Чтоб тобой все восторгались.
Смеха, радости, цветов!

Как научить ребенка писать?
Как научить ребенка писать?
CC0

Поздравления со Всемирным днем ребенка в прозе

Поздравляю детей всей планеты, любопытных почемучек и любимых чекупилок. Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть, заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле, будет защищен и обласкан родителями.

Поздравляю со Всемирным днём ребёнка. Желаю сладостей и радостей, веселья и замечательных друзей, чудесных приключений и удачи, счастливого детства и забавных идей. Никогда не грусти, верь в свои мечты, радуй родителей и удивляй весь этот мир!

Со Всемирным днём ребёнка поздравляю и желаю жить весело и радостно, не знать забот и грусти, с наслаждением и улыбкой проводить каждый день, играя в увлекательные игры и пробуя различные вкусности. Хорошего здоровья, весёлых друзей и сказочных событий.

Ребенок и ягоды. Еда.
Ребенок и ягоды. Еда.
СС0

Поздравления со Всемирным днем ребенка в смс

Солнце, дождик, непогода
Не доставят нам помех,
Если слышен детский голос,
Если рядом звонкий смех.

Достояние народа,
В вашем будущем — успех,
День ребенка — праздник года,
Поздравляю с ним нас всех!

В наших силах — стать добрей,
Ласкою согреть детей,
Чтобы хлопали ладошки,
Высыхали в глазках слезки.

Пусть сегодня в целом мире
Стихнут выстрелы и взрывы,
Скажем детям, что должны:
Вы любимы и нужны!

Знают все, что наши дети —
Это ангелочки,
Нет прекрасней их на свете,
Всех мы любим очень!

В День ребёнка пожелаем
Деткам всем здоровья,
Окружать их обещаем
Счастьем и любовью!

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