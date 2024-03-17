17 марта
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Жизнь

Всемирный день сна - 17 марта. Мечтательные поздравления в прозе, стихах и смс

Каждый второй житель планеты страдает от бессонницы, а ведь правильный сон помогает справиться с болезнями и депрессией. Во Всемирный день сна ВОЗ напоминает о важности здорового и долгого сна для человека. Altapress.ru подготовил мечтательные поздравления в прозе, стихах и смс.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Поздравления со Всемирным днем сна в стихах

С Всемирным днем сна
Вас поздравляю,
Добрых цветных
Снов вам желаю.

Во сне пожелаю
Вам я летать,
Вновь счастья мгновения
Переживать.

В детство желаю
Во сне возвращаться,
Утром вставать
С ощущением счастья.

Добрые ночи
Пусть дарят вам сны,
Пусть волшебства
Они будут полны.

Сон — это лучшее лекарство
И время сказку посетить,
Здесь нет предательства и масок,
И нет причин сон не любить.

В нём можно от проблем забыться
И ежедневной суеты
И с упоеньем насладиться
Всем тем, что ныне лишь мечты!

Сон для всех, конечно, важен,
Должен высыпаться каждый,
Чтоб работалось легко,
Чтобы планы далеко
В даль идущие сбывались,
Нужно чтобы высыпались
Мы без всяческих помех,
И тогда нас ждет успех!
И с днем сна Вас поздравляя,
Я Вам этого желаю,
Не тревожит пусть ваш сон
Телефонов громкий звон,
Пусть соседи не мешают
Спать, и Вас пусть уважают!

Сон.
Сон.
freepik.com/wayhomestudio

Поздравления со Всемирным днем сна в смс

Человеку очень нужно
Целых восемь спать часов,
И тогда всегда он будет
Весел, бодр и здоров,
С днем всемирным сна сегодня
Поздравляем всех вокруг,
Пусть бессонница отступит,
Будет сон, как лучший друг!

Если вы устали очень,
Спасть ложитесь поскорей,
Отдохнете вы немного,
Сразу станете бодрей,
Вас с днем сна мы поздравляем,
Спите крепко вы всегда,
Пусть бессонница ночная
Не приходит никогда!

Приятный день настал,
Я хочу вам пожелать
Прекрасных снов и одеял,
Чтоб этот праздник отмечать.

По законам сна любого
Пусть бодрость не заставит ждать.
Желаю крепкого здоровья,
Ночей бессонных не узнать.

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