Кулисы, занавес, актеры,

Афиши, публика, цветы.

Не слышно глупых разговоров,

Сюжетом все увлечены.



Театр — огромный мир загадок,

Культуры царственной венец.

И со Всемирным днем театра

Поздравить вас спешу скорей.



Желаю вам я вдохновенья,

Стремлений, радости, любви,

А также вечного везенья.

Чтоб счастье вы свое нашли.



Пусть легендарный дух театра

Вас защищает от невзгод,

Согреет душу вам азартом,

Успешность, веру принесет.

Рампа сияет огнями,

Аплодисменты кругом,

С Днем театра я поздравляю

Всех, кто в него влюблен.



Здесь на сцене живут и любят,

Сеют зерна любви и добра,

Здесь трагедии, драмы, комедии,

Все, чем жизнь наша так полна.



Пусть не гаснут огни театров

И летит вновь занавес ввысь,

Не кончаются пусть спектакли

В театре с названием «Жизнь».