Поздравления с Днем театра в прозе
Дорогие мои театралы, ценители искусства, поклонники сцены и все те, кто положил всю свою жизнь на алтарь театра! Поздравляю вас с праздником. И желаю побольше новинок и бестселлеров в этом сезоне. Пускай каждый найдет в нише театра свое применение, реализует свой талант, или же просто получит огромнейшее удовольствие от настоящей магии, которая происходит, когда раздвигаются кулисы.
С чудесным праздником поздравляем Вас! Пусть в этот день искусства, воспылают страстью к музе великие умы, и родятся новые шедевры, шикарные произведения и роковые строки. Желаем, чтобы на сцене театров, взор ублажали великолепные таланты, чтобы игра захватывала и восхищала! С Днем Театра, уважаемые люди искусства!
Поздравляю со Всемирным днём театра. Желаю пёстрой и насыщенной жизни с весёлыми и хорошими людьми, в постоянных поисках своих идеалов и с большими возможностями для воплощения каждой мечты. Но в ярких красках каждого дня пусть будут и спокойные тона с эмоциями умиротворённости и лёгкости. Желаю великолепной игры в театре и настоящих чудес в жизни!
Поздравления с Днем театра в стихах
Кулисы, занавес, актеры,
Афиши, публика, цветы.
Не слышно глупых разговоров,
Сюжетом все увлечены.
Театр — огромный мир загадок,
Культуры царственной венец.
И со Всемирным днем театра
Поздравить вас спешу скорей.
Желаю вам я вдохновенья,
Стремлений, радости, любви,
А также вечного везенья.
Чтоб счастье вы свое нашли.
Пусть легендарный дух театра
Вас защищает от невзгод,
Согреет душу вам азартом,
Успешность, веру принесет.
Рампа сияет огнями,
Аплодисменты кругом,
С Днем театра я поздравляю
Всех, кто в него влюблен.
Здесь на сцене живут и любят,
Сеют зерна любви и добра,
Здесь трагедии, драмы, комедии,
Все, чем жизнь наша так полна.
Пусть не гаснут огни театров
И летит вновь занавес ввысь,
Не кончаются пусть спектакли
В театре с названием «Жизнь».
Вы нашу жизнь преображаете,
Смеяться, плакать побуждаете,
Мы Вас за всё благодарим,
И всех поздравить Вас хотим!
Вы — словно добрые волшебники,
Вы — небожители, служители искусства,
Спасибо Вам за вечные творения,
За то, что пробуждаете в нас чувства!
Мы поздравляем с Днём театра Вас,
И пожелаем крепкого здоровья,
Чтобы очаг Ваш никогда не гас,
И чтоб согреты были Вы всегда любовью!
Поздравления с Днем театра в смс
Театральное искусство
У любого человека,
Тешит искренние чувства,
Как души отличный лекарь.
И эмоции волнует,
Позитивом наполняет,
Пусть года летят, кочуют,
А театры процветают!
Трепетная сцена,
Загадочный сюжет,
Манят, без сомнений,
Спектакли и балет!
Всемирный день театра
Отмечает мир,
Будь всегда приятным
Нас театр — кумир!
В день театра все мы славим
Тех, кто правит в жизни бал.
Кто на кон судьбы поставил
Страсть, эмоции накал.
Им поклон и благодарность
За душевный их порыв.
Главное, что в жизни важно:
«Ты на сцене, значит жив!»