Всемирный день улыбки. Как улыбаются жители Алтая на фоне красот

Это не так, когда ты среди таких красот, то радость сама на тебя снисходит.
Да что там люди, у нас улыбаются собаки:
И, кажется, что даже белки:
5 октября отмечают Всемирный день улыбки. Этот праздник учрежден в 1999 году и выпадает на первую пятницу октября. Предлагаем вашему вниманию снимки из соцсетей про улыбающихся людей на фоне алтайской природы. Говорят, что в России люди мало улыбаются.
Это не так, когда ты среди таких красот, то радость сама на тебя снисходит.
Да что там люди, у нас улыбаются собаки:
И, кажется, что даже белки:
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