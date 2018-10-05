Всемирный день улыбки. Как улыбаются жители Алтая на фоне красот

5 октября отмечают Всемирный день улыбки. Этот праздник учрежден в 1999 году и выпадает на первую пятницу октября. Предлагаем вашему вниманию снимки из соцсетей про улыбающихся людей на фоне алтайской природы. Говорят, что в России люди мало улыбаются.