Всероссийский день гимнастики-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Легкость, грация большая,

Вычурная пластика!

Завораживает нас

Всех давно гимнастика.



Поздравляю с днем прекрасным

Всех, кто жизнь свою связал,

С видом спорта столь красивым,

Душу, страсть ему отдал.

Отмечаем День гимнастики —

Праздник гибкости и пластики,

Праздник взлета и падения,

Праздник слез и вдохновения.



От простой зарядки дома,

До победы олимпийской,

Всем гимнастика знакома.

Праздник общий — всероссийский.