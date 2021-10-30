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Всероссийский день гимнастики-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

30 октября — Всероссийский день гимнастики. Altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс — усидчивым спортсменам и их упорным тренерам.

Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика
СС0

Поздравления с Всероссийским днем гимнастики в прозе

С Днем гимнастики вас, уважаемые гимнасты и тренеры! Желаю вам вечного движения вперед, достойных соперников, блистательных побед, стального здоровья и неисчерпаемой силы воли! Пускай каждая тренировка приносит удовольствие и возможность приблизиться к новым невероятным успехам!

Поздравляю с Всероссийским днем гимнастики. Желаю высоких достижений, несокрушимых успехов, невероятной целеустремленности и хорошего здоровья. Пусть жизнь будет полна счастья, радости, любви, грации и пластики.

Поздравляю с Всероссийским днем гимнастики. Желаю уверенных позиций, невероятной пластики, элегантности в движениях, красоты в выступлениях, блеска счастья в глазах, силы и здоровья в теле, мелодии вдохновения в душе и зова к победе в сердце.

Спортивная гимнастика. Токио-2020.
Спортивная гимнастика. Токио-2020.
olympic.ru.

Поздравления с Всероссийским днем гимнастики в стихах

Легкость, грация большая,
Вычурная пластика!
Завораживает нас
Всех давно гимнастика.

Поздравляю с днем прекрасным
Всех, кто жизнь свою связал,
С видом спорта столь красивым,
Душу, страсть ему отдал.

Отмечаем День гимнастики —
Праздник гибкости и пластики,
Праздник взлета и падения,
Праздник слез и вдохновения.

От простой зарядки дома,
До победы олимпийской,
Всем гимнастика знакома.
Праздник общий — всероссийский.

Во Всероссийский день гимнастики
Желаю в спорте лишь побед,
Отличной грации и пластики,
Заряда сил на много лет.

И достижений замечательных,
Всегда наград и первых мест,
Пусть спорт ведет тебя блистательно
И никогда не надоест!

Гимнастика. Растяжка.
Гимнастика. Растяжка.
Pixabay.ru

Поздравления с Всероссийским днем гимнастики в смс

Всех гимнастов и гимнасток
Поздравляем от души,
Гибкости мы им желаем,
Достижений лишь больших,
Травмы их пускай минуют,
Счастье не покинет их,
Побеждают и рискуют,
Не теряют сил своих!

Всероссийский день гимнастики!
Поздравляем в этот час
Тех, кто в грации и пластике
Понимает лучше нас!

Пусть успешность непременная
Будет спутницей для вас,
И победа непременная
Силу для рекордов даст!

Девочек-гимнасток наших
В мире точно нету краше!
Мы желаем вам побед,
Аплодисментов громких вслед!

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