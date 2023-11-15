Всероссийский день призывника - 15 ноября. Доблестные поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем призывника тебя я поздравляю.

Слова напутствия тебе хочу сказать.

Я смелости и мужества желаю,

Предательства и лжи тебе не знать.

Служи достойно, Родине будь верен.

Границы защищай и честь страны.

В своих ты силах будь всегда уверен.

Добра тебе и мирной тишины.