ВШЭ: «Публичные порки» и грубость начальства ведет к финансовым потерям организаций

Грубое отношение начальства к подчиненным в компаниях России ведет к потере до 2 млрд долларов в год из экономики страны. В такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, пишет « Коммерсант ».

56% опрошенных ВШЭ сталкивались с грубыми начальниками. Чаще всего они принуждают сотрудников к неквалифицированной работе, шокируют внезапными нововведениями и «публичными порками».

В исследовании феномен назвали враждебным поведением. Оно не включает в себя физическое или сексуальное насилие, которое можно пресекать по Уголовному кодексу, — речь идет о результатах применения управленческого стиля, в российском праве прямо не криминализуемого и, очевидно, считающегося в российском обществе субвариантом нормы.

Между тем в мире уже научились оценивать потери в производительности труда, расходы на медицинскую и психологическую помощь наемному персоналу компаний и потери квалифицированных кадров.