Вскармливание крошки-козленка показали в барнаульском зоопарке

Сотрудники зоопарка самостоятельно ухаживают за детенышем нубийской козы. О процессе рассказали и даже показали в « Лесной сказке ».

По словам специалистов, иногда так случается, что животные не могут кормить своих новорожденных малышей.

Тогда в роли кормильцев выступают заботливые сотрудники зоопарка.

На свет малыш появился всего около месяца назад, но уже может выпивать по две бутылочки молока за один раз.

При этом детенышу мало просто поесть. Работники должны уделять козленку много внимания, ласкать его и играть с ним, чем с удовольствием и занимаются.

Судя по всему, козленок очень любит обниматься.

Ранее шесть новорожденных козлят за одну ночь побили рекорд в барнаульском зоопарке.