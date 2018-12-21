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21 декабря
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Вслед за алтайским губернатором Томенко в Instagram окунулся глава Славгорода

Глава Славгорода Сергей Горбунов на этой неделе тоже создал свою страничку в Instagram. Первое селфи на рабочем месте он сделал 19 декабря, спустя два дня, как в соцсети появился губернатор Виктор Томенко.

Социальные сети. Инстаграм.
Социальные сети. Инстаграм.
СС0

На сегодняшний день в инстаблогера Горбунова 167 подписчиков и 18 собственных подписок. Например, глава Славгорода подписан на обновления депутата АКСЗ Татьяны Илюченко и губернатора Виктора Томенко.

Кстати, количеству публикаций Сергей Горбунов уже обогнал губернатора, их у него шесть. У главы региона — четыре. Зато у Виктора Томенко 5,8 тысяч подписчиков.

Напомним, инстамания среди алтайских политиков началась 17 декабря, когда в Instagram появилась первая в истории Алтайского края страничка губернатора в соцсети.

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