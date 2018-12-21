Вслед за алтайским губернатором Томенко в Instagram окунулся глава Славгорода

На сегодняшний день в инстаблогера Горбунова 167 подписчиков и 18 собственных подписок. Например, глава Славгорода подписан на обновления депутата АКСЗ Татьяны Илюченко и губернатора Виктора Томенко.
Кстати, количеству публикаций Сергей Горбунов уже обогнал губернатора, их у него шесть. У главы региона — четыре. Зато у Виктора Томенко 5,8 тысяч подписчиков.
Напомним, инстамания среди алтайских политиков началась 17 декабря, когда в Instagram появилась первая в истории Алтайского края страничка губернатора в соцсети.