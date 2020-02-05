Вспышка сверху: барнаульцев предупреждают об опасных сосульках

С потеплением в Алтайский край пришла новая угроза, нависающая сверху. На крышах зданий появляются сосульки, наледь, а тяжелый мокрый снег может обрушить конструкцию на головы прохожих. Горожан призывают быть аккуратными, проходя вдоль домов.

Лучше всего держаться подальше от домов со свисающими сосульками и снегом. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене — козырек крыши послужит укрытием, советуют в управлении ГО ЧС Барнаула.

Если вы увидели скопления льда и снега на крыше здания, нужно обратиться в обслуживающую его организацию.

Работники коммунальных служб должны отреагировать на сообщение.

Сосульки в Барнауле. Февраль 2019 года. Екатерина Бестяглова

Не паркуйтесь под окнами

Также не следует парковать автомобили у зданий, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег. Если ваш автомобиль поврежден, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что имуществу причинен вред.

Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Жителям частных домов лучше не откладывать очистку крыш от снега. Тяжелая снежная масса может стать причиной повреждения крыши.

«Стоит учесть и то, что данные сильные снегопады скорее всего не последние этой зимой и непогода может вернуться», — добавили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранее в связи с потеплением в Барнауле начали разбирать новогодний городок на ул. Мало-Тобольской, а IX зимнюю олимпиаду городов Алтайского края пришлось перенесли на 14−16 февраля.