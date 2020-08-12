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Жизнь

+88. Всплеск COVID-19 случился в Яровом спустя 18 дней после визита Бузовой

За сутки в Алтайском крае зафиксировали 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них в столице края и на курорте Яровое, следует из сводки оперативного штаба 12 августа.

Исследование анализов.
Исследование анализов.
komcity.ru

В Барнауле выявили 61 заболевшего, в Яровом — 10, в Бийске — 8, в Новоалтайске — 4, в Рубцовске — 3, Славгороде и Курьинском районе по одному.

За сутки скончалось четыре человека. Всего умерло с начала пандемии уже 275 пациентов с коронавирусом.

Общее число заболевших составляет 10 273 человек, вылечились 8 514 человек. В тяжелом состоянии находятся 100 пациентов, из них 31 на аппаратах ИВЛ.

24 июля известная певица и теледива Ольга Бузова прибыла в Яровое, но концерт давать не стала. Она покупалась в озере и написала, что «вероятность заражения в соленой воде Большого Ярового — отсутствует совсем».

После этого Бузова записала обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и поклонникам.

«Я надеюсь, что господин губернатор Виктор Петрович Томенко нас услышит и поймет, что Ольга Бузова — законопослушный гражданин и, естественно, никогда никого из своих людей риску подвергать не станет», — сказала певица, добавив, что «концерт сдвинулся на август».

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