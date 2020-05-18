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Жизнь

Омский звездун. Запертый на карантин сибиряк на балконе пел «Чужие губы тебя ласкают»

В Омске молодой человек решил не унывать на самоизоляции и порадовал прохожих ярким выступлением на балконе, пишет Om1.ru.

Омич устроил концерт на балконе.
Омич устроил концерт на балконе.
кадр из видео.

Омич исполнил песню «Чужие губы» группы «Руки Вверх!». Прохожие ему подпевали и свистели, когда молодой человек кричал с балкона «выше ручки».


Видео опубликовали в паблике «Омск Live». В комментариях к видео жители города позитивно восприняли необычный концерт.

Подписчики написали: «А что, прикольно. Сама бы там поприсутствовала», «Красивый голос, позитивный парнишка и всем настроение поднял, молодец», «Молодец, парень! Не унывает! Не ноет, что жить не на что, как некоторые», «Во всем положительном ищет, чем растворить это самоизоляционное состояние».

Впрочем, нашлись и те, кто вспомнил о соседях, которые, возможно, не хотели слушать «про чужие губы».

«Почему бы дома у себя не петь, а именно на показуху надо? Звездун», — возмущаются в комментариях.

Некоторые также напомнили, что в то время, когда одни сидят дома, другие продолжают работать и приходить домой «еле живыми».

Напомним, ранее житель Красноярска на балконе решил устроить концерт для соседей и сыграл на саксофоне песню Игоря Корнелюка.

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