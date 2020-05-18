Омский звездун. Запертый на карантин сибиряк на балконе пел «Чужие губы тебя ласкают»

В Омске молодой человек решил не унывать на самоизоляции и порадовал прохожих ярким выступлением на балконе, пишет Om1.ru .

Омич исполнил песню «Чужие губы» группы «Руки Вверх!». Прохожие ему подпевали и свистели, когда молодой человек кричал с балкона «выше ручки».



Видео опубликовали в паблике «Омск Live». В комментариях к видео жители города позитивно восприняли необычный концерт.

Подписчики написали: «А что, прикольно. Сама бы там поприсутствовала», «Красивый голос, позитивный парнишка и всем настроение поднял, молодец», «Молодец, парень! Не унывает! Не ноет, что жить не на что, как некоторые», «Во всем положительном ищет, чем растворить это самоизоляционное состояние».

Впрочем, нашлись и те, кто вспомнил о соседях, которые, возможно, не хотели слушать «про чужие губы».

«Почему бы дома у себя не петь, а именно на показуху надо? Звездун», — возмущаются в комментариях.

Некоторые также напомнили, что в то время, когда одни сидят дома, другие продолжают работать и приходить домой «еле живыми».

Напомним, ранее житель Красноярска на балконе решил устроить концерт для соседей и сыграл на саксофоне песню Игоря Корнелюка.