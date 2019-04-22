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Встречаем Пасху подарками

Скоро весь христианский мир отметит важный праздник — Светлое Христово Воскресение!

"Драгоценные" подарки.
"Драгоценные" подарки.
Источник: ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт".

Это праздник, который символизирует возрождение. Нарядные куличи, пасхи, крашеные яйца, подарки — главные атрибуты праздника.

Банк Акцепт приготовил много интересных вариантов «драгоценных» подарков. Это и давно вышедшие и уже широко известные монеты, и совсем новые. Монеты с иконами, изображениями мадонн, монеты в форме пасхальных яиц, инкрустированные кристаллами. Монеты с витражными вставками.

Дарите родным и близким подарки!

Будем рады видеть вас во всех офисах Банка!

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

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