Встречаем Пасху подарками

Это праздник, который символизирует возрождение. Нарядные куличи, пасхи, крашеные яйца, подарки — главные атрибуты праздника.
Банк Акцепт приготовил много интересных вариантов «драгоценных» подарков. Это и давно вышедшие и уже широко известные монеты, и совсем новые. Монеты с иконами, изображениями мадонн, монеты в форме пасхальных яиц, инкрустированные кристаллами. Монеты с витражными вставками.
Дарите родным и близким подарки!
Будем рады видеть вас во всех офисах Банка!
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37
Сайт: www.akcept.ru
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