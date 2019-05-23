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Жизнь

Вторая волна паводка затопила десятки дворов на юге Алтайского края

Осадки и вторая волна весеннего половодья наложились друг на друга, и из-за этого пять районов Алтайского края находятся под угрозой затопления. В некоторых селах разлившиеся Катунь и Чарыш уже затопили усадьбы, передает официальный сайт Алтайского края.

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.
Олег Богданов

В райцентре Чарышское днем 23 мая было затоплено шесть приусадебных участков. Утром было 11, уровень воды постепенно снижается.

Уходящая дальше по течению волна подтапливает низменные участки населенных пунктов в Краснощековском районе. Там в селе Маралиха подтоплено 56 приусадебных участков, в селе Краснощеково — семь подворий.

В Катуне уровень воды продолжает расти. Возможно достижение критических отметок с подтоплением низменных участков на территории Красногорского, Советского, Бийского и Алтайского районов.

Из-за обильных осадков на территории Республики Алтай в ближайшие сутки-двое уровень воды в Катуни продолжит расти. Превышение опасной отметки — 530 см — и подтопление прибрежных территорий ожидают рядом с селом Сростки, сообщали ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайском краю.

Как вести себя в паводок

  1. Следите за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации;
  2. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей;
  3. Отключите газ, электричество;
  4. Погасите огонь в горящих печах;
  5. Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
  6. Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
  7. Дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
  8. Подготовьтесь к эвакуации.

Уровень воды в реках Алтайского края: изменение 23 мая

  • уровень Бии (у Бийска) за сутки поднялся на 44 см;
  • уровень Катуни (у Сросток) — на 130 см,
  • уровень Чарыша (у Белоглазово) — на 138 см.
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