Вторая волна паводка затопила десятки дворов на юге Алтайского края

В райцентре Чарышское днем 23 мая было затоплено шесть приусадебных участков. Утром было 11, уровень воды постепенно снижается.
Уходящая дальше по течению волна подтапливает низменные участки населенных пунктов в Краснощековском районе. Там в селе Маралиха подтоплено 56 приусадебных участков, в селе Краснощеково — семь подворий.
В Катуне уровень воды продолжает расти. Возможно достижение критических отметок с подтоплением низменных участков на территории Красногорского, Советского, Бийского и Алтайского районов.
Из-за обильных осадков на территории Республики Алтай в ближайшие сутки-двое уровень воды в Катуни продолжит расти. Превышение опасной отметки — 530 см — и подтопление прибрежных территорий ожидают рядом с селом Сростки, сообщали ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайском краю.
Как вести себя в паводок
- Следите за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации;
- Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей;
- Отключите газ, электричество;
- Погасите огонь в горящих печах;
- Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
- Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
- Дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
- Подготовьтесь к эвакуации.
Уровень воды в реках Алтайского края: изменение 23 мая
- уровень Бии (у Бийска) за сутки поднялся на 44 см;
- уровень Катуни (у Сросток) — на 130 см,
- уровень Чарыша (у Белоглазово) — на 138 см.