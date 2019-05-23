Вторая волна паводка затопила десятки дворов на юге Алтайского края

Осадки и вторая волна весеннего половодья наложились друг на друга, и из-за этого пять районов Алтайского края находятся под угрозой затопления. В некоторых селах разлившиеся Катунь и Чарыш уже затопили усадьбы, передает официальный сайт Алтайского края.

В райцентре Чарышское днем 23 мая было затоплено шесть приусадебных участков. Утром было 11, уровень воды постепенно снижается.

Уходящая дальше по течению волна подтапливает низменные участки населенных пунктов в Краснощековском районе. Там в селе Маралиха подтоплено 56 приусадебных участков, в селе Краснощеково — семь подворий.

В Катуне уровень воды продолжает расти. Возможно достижение критических отметок с подтоплением низменных участков на территории Красногорского, Советского, Бийского и Алтайского районов.

Из-за обильных осадков на территории Республики Алтай в ближайшие сутки-двое уровень воды в Катуни продолжит расти. Превышение опасной отметки — 530 см — и подтопление прибрежных территорий ожидают рядом с селом Сростки, сообщали ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайском краю.

Как вести себя в паводок

Следите за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации; Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей; Отключите газ , электричество; Погасите огонь в горящих печах; Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак; Животных необходимо выпустить из помещений , а собак отвязать; Дрова и все предметы , способные уплыть при подъеме воды , лучше перенести в закрытое помещение ( сарай); Подготовьтесь к эвакуации.

Уровень воды в реках Алтайского края: изменение 23 мая