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Жизнь

+88. Вторые сутки Алтайский край обходится без летальных случаев COVID-19

В Алтайском крае за сутки выявили 88 случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов не произошло. Об этом сообщили 17 августа в оперативном штабе. Без смертельных случаев прошли и сутки ранее.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

Половину новых случаев зарегистрировали в Барнауле — 41, также заболели жители Бийска — 9, Рубцовска и Ярового — по 5 заболевших.

Прирос новым случаями Кулундинский, Павловский районы — по 3 заболевших, Славгород, Новоалтайск, Завьяловский, Панкрушихинский, Топчихинский районы — по 2 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Алтайский, Благовещенский, Красногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 10 711 человек. В тяжелом состоянии находится 114 пациентов, на аппаратах ИВЛ — 34.

Всего выздоровело — 8 943 человека. За прошедшие сутки 21 человек.

Всего скончались от болезни в регионе 275 человек.

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