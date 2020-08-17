+88. Вторые сутки Алтайский край обходится без летальных случаев COVID-19

Половину новых случаев зарегистрировали в Барнауле — 41, также заболели жители Бийска — 9, Рубцовска и Ярового — по 5 заболевших.
Прирос новым случаями Кулундинский, Павловский районы — по 3 заболевших, Славгород, Новоалтайск, Завьяловский, Панкрушихинский, Топчихинский районы — по 2 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Алтайский, Благовещенский, Красногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 10 711 человек. В тяжелом состоянии находится 114 пациентов, на аппаратах ИВЛ — 34.
Всего выздоровело — 8 943 человека. За прошедшие сутки 21 человек.
Всего скончались от болезни в регионе 275 человек.