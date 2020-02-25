Второй день Масленицы-2020: что нужно и нельзя делать в Заигрыш

В 2020 году Масленицу празднуют с 24 февраля по 1 марта. Второй день Масленичной недели — Заигрыш — выпал на 25 февраля. По традиции, в это время на Руси устраивали различные игры для взрослых и детей. Кроме того, предки пекли блины, ходили в гости и готовились к строгому и долгому посту.

Что нужно делать на Масленицу по народным традициям

Во второй день Масленичной недели предки катались на санках и коньках, развлекались катанием на лошадиных упряжках, устраивали кулачные бои. По улицам деревень и городов ходили ряженые — Петрушка и Дед-зазывала, пишет maslenisa.ru.

Масленичная неделя делится на два этапа: с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. По народным приметам, в первые три дня можно работать по дому и наводить порядок, а с четверга — уже нельзя. В праздничную неделю нужно печь блины, веселиться и ходить в гости.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Что нельзя делать на Масленицу-2020 по церковным правилам

Масленица — древний языческий славянский праздник. После принятия христианства он изменился: утратил обрядовые функции и стал веселым народным гулянием, временем для отдыха и веселья. А Масленичная неделя стала совпадать с неделей перед Великим постом — Сырной седмицей, объясняет foma.ru.

Во время Сырной седмицы постящимся уже нельзя есть мясо. Поэтому воскресенье перед Великим постом называют еще «Сыропустным».

На Масленичной неделе еще можно есть рыбу, яйца и молочные продукты. Поэтому традиционными блюдами на Масленицу считаются не только блины, но и ватрушки, сырники, запеченная рыба, уха.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Народные приметы Масленицы про первый блин

Первый испеченный девушкой блин легко перевернулся — к скорому замужеству; приклеился к сковородке — сидеть «в девках» еще как минимум три года; имеет рваные края — повод сомневаться в женихе; имеет ровные края — жених будет хорошим мужем; румяный — к здоровью, а белый — к болезни; тонкий — к легкой жизни.

Народные приметы на Масленицу

О многом говорил внешний вид блинов на Масленицу. Если они были золотистыми и круглыми — домочадцев ждали счастье и успех. А почерневшие , прилипшие блины «пророчили» неприятности.

прилипшие блины «пророчили» неприятности. Чем больше испечь блинов на Масленичной неделе , тем больше денег и богатств они принесут в дом.

тем больше денег и богатств они принесут в дом. Считалось , что на Масленицу теща ни в коем случае не должна жалеть блинов для зятя , пишет maslenisa.ru. От ее щедрости на Блинной неделе зависели отношения в семье.

что на Масленицу теща ни в коем случае не должна жалеть блинов для зятя пишет maslenisa.ru. От ее щедрости на Блинной неделе зависели отношения в семье. По приметам , нежданные гости на Масленицу приносят в дом счастье и радость.

нежданные гости на Масленицу приносят в дом счастье и радость. Предки верили , что если выбросить на Масленицу старые вещи , то они обязательно вернутся обновками.

Народные приметы Масленицы о погоде