Второй день Масленицы-2020: что нужно и нельзя делать в Заигрыш

Что нужно делать на Масленицу по народным традициям
Во второй день Масленичной недели предки катались на санках и коньках, развлекались катанием на лошадиных упряжках, устраивали кулачные бои. По улицам деревень и городов ходили ряженые — Петрушка и Дед-зазывала, пишет maslenisa.ru.
Масленичная неделя делится на два этапа: с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. По народным приметам, в первые три дня можно работать по дому и наводить порядок, а с четверга — уже нельзя. В праздничную неделю нужно печь блины, веселиться и ходить в гости.
Что нельзя делать на Масленицу-2020 по церковным правилам
Масленица — древний языческий славянский праздник. После принятия христианства он изменился: утратил обрядовые функции и стал веселым народным гулянием, временем для отдыха и веселья. А Масленичная неделя стала совпадать с неделей перед Великим постом — Сырной седмицей, объясняет foma.ru.
Во время Сырной седмицы постящимся уже нельзя есть мясо. Поэтому воскресенье перед Великим постом называют еще «Сыропустным».
На Масленичной неделе еще можно есть рыбу, яйца и молочные продукты. Поэтому традиционными блюдами на Масленицу считаются не только блины, но и ватрушки, сырники, запеченная рыба, уха.
Народные приметы Масленицы про первый блин
Первый испеченный девушкой блин легко перевернулся — к скорому замужеству; приклеился к сковородке — сидеть «в девках» еще как минимум три года; имеет рваные края — повод сомневаться в женихе; имеет ровные края — жених будет хорошим мужем; румяный — к здоровью, а белый — к болезни; тонкий — к легкой жизни.
Народные приметы на Масленицу
- О многом говорил внешний вид блинов на Масленицу. Если они были золотистыми и круглыми — домочадцев ждали счастье и успех. А почерневшие, прилипшие блины «пророчили» неприятности.
- Чем больше испечь блинов на Масленичной неделе, тем больше денег и богатств они принесут в дом.
- Считалось, что на Масленицу теща ни в коем случае не должна жалеть блинов для зятя, пишет maslenisa.ru. От ее щедрости на Блинной неделе зависели отношения в семье.
- По приметам, нежданные гости на Масленицу приносят в дом счастье и радость.
- Предки верили, что если выбросить на Масленицу старые вещи, то они обязательно вернутся обновками.
Народные приметы Масленицы о погоде
- Чем больше испечь блинов на Масленицу, тем больше солнечных дней будет в году.
- Если накануне Масленицы шел дождь, то это означало «грибную» осень. А морозная Масленица предвещала теплое, солнечное лето.
- Резко ударили морозы в масленичную неделю — лето будет без засухи.
- Много сосулек — примета богатого урожая в этом году.