Второй день подряд в Алтайском крае держится антирекорд ковидных смертей

238 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Выздоровело 207 пациентов. Умерло, как и днем ранее , 27 человек, сообщили 8 сентября в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 527 человек, 207 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом 2 655 пациентов и 335 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 72 367 человек. Выздоровели всего 55 543 пациента, умерло 4 901 человек.

Новые случаи