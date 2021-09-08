Второй день подряд в Алтайском крае держится антирекорд ковидных смертей

В тяжелом состоянии находятся 527 человек, 207 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в госпиталях с коронавирусом 2 655 пациентов и 335 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 72 367 человек. Выздоровели всего 55 543 пациента, умерло 4 901 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 63,
- Рубцовск — 17,
- Бийск — 16,
- Новоалтайск — 12,
- Заринск, Славгород — по 11 заболевших,
- Третьяковский район — 7,
- Камень-на-Оби, Михайловский, Троицкий районы — по 6 заболевших,
- Алейск, Змеиногорский, Зональный, Первомайский, Усть-Калманский район — по 5 заболевших,
- Белокуриха, Бийский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Егорьевский, Залесовский, Курьинский, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Целинный районы — по 3 заболевших,
- Ельцовский, Ключевской, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Кулундинский, Тальменский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Алтайский,
- Заринский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Солтонский районы — по 1 заболевшему.