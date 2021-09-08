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Жизнь

Второй день подряд в Алтайском крае держится антирекорд ковидных смертей

238 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Выздоровело 207 пациентов. Умерло, как и днем ранее, 27 человек, сообщили 8 сентября в оперштабе.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

В тяжелом состоянии находятся 527 человек, 207 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом 2 655 пациентов и 335 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 72 367 человек. Выздоровели всего 55 543 пациента, умерло 4 901 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 63,
  • Рубцовск — 17,
  • Бийск — 16,
  • Новоалтайск — 12,
  • Заринск, Славгород — по 11 заболевших,
  • Третьяковский район — 7,
  • Камень-на-Оби, Михайловский, Троицкий районы — по 6 заболевших,
  • Алейск, Змеиногорский, Зональный, Первомайский, Усть-Калманский район — по 5 заболевших,
  • Белокуриха, Бийский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Егорьевский, Залесовский, Курьинский, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Целинный районы — по 3 заболевших,
  • Ельцовский, Ключевской, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Кулундинский, Тальменский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Алтайский,
  • Заринский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Солтонский районы — по 1 заболевшему.
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