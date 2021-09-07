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Жизнь

27 человек скончалось в ковидных госпиталях Алтая за 24 часа

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 544 пациента, умерло 27 человек, сообщили 7 сентября в оперштабе.

В больнице.
В больнице.
zdravalt.ru

В больницах находятся 535 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Из них 212 на ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом 2 617 человек и 351 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 72 129 человек. Выздоровели всего 55 336 человек. Умерло 4 874 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 60,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 10,
  • Славгород — 9,
  • Заринск, Новоалтайск — по 8 заболевших,
  • Камень-на-Оби — 7,
  • Курьинский, Новичихинский районы — по 6 заболевших,
  • Алейск, Зональный, Локтевский районы — по 5 заболевших,
  • Немецкий национальный, Первомайский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Косихинский, Красногорский, Кытмановский, Михайловский, Солтонский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Бийский, Бурлинский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Топчихинский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
  • Ключевской, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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