27 человек скончалось в ковидных госпиталях Алтая за 24 часа

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 544 пациента, умерло 27 человек, сообщили 7 сентября в оперштабе.

В больницах находятся 535 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Из них 212 на ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом 2 617 человек и 351 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 72 129 человек. Выздоровели всего 55 336 человек. Умерло 4 874 пациента.

Новые случаи