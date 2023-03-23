Вторсырье на переработку соберут в Барнауле 25 марта

Раздельный сбор отходов пройдет при поддержке отдела по охране окружающей среды. А организовывает акцию некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет».
Собранное в этот день вторсырье отправят на переработку.
Стационарную точку организуют с 12:00 до 15:00 в парке спорта Алексея Смертина (ул.Энтузиастов, 12в).
Мобильные пункты будут проезжать во всех районах города по пяти маршрутам с 10:00
На переработку не примут ряд вторсырья, о котором нужно уточнить в группе акции.
Помимо мусора, в пункты можно отнести вещи и продукты для нуждающихся людей и животных из приюта.
Ранее стало известно, что в апреле организуют еженедельные субботники, чтобы очистить Барнаул от мусора.