23 марта
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Жизнь

Вторсырье на переработку соберут в Барнауле 25 марта

Экологическая акция по раздельному сбору мусора «Разделяя, сохраняй» пройдет в Барнауле 25 марта, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Акция по сбору мусора.
Акция по сбору мусора.
barnaul.org

Раздельный сбор отходов пройдет при поддержке отдела по охране окружающей среды. А организовывает акцию некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет».

Собранное в этот день вторсырье отправят на переработку.

Стационарную точку организуют с 12:00 до 15:00 в парке спорта Алексея Смертина (ул.Энтузиастов, 12в).

Мобильные пункты будут проезжать во всех районах города по пяти маршрутам с 10:00 и до 12:30—13:30 в зависимости от пункта.

На переработку не примут ряд вторсырья, о котором нужно уточнить в группе акции.

Помимо мусора, в пункты можно отнести вещи и продукты для нуждающихся людей и животных из приюта.

Ранее стало известно, что в апреле организуют еженедельные субботники, чтобы очистить Барнаул от мусора.

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