6 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Вуз в Барнауле потратил полмиллиона рублей на конструктор Lego

Алтайский государственный университет закупил у единственного поставщика шесть конструкторов Lego почти на 500 тыс. рублей. Лот размещен на сайте госзакупок.

Главный корпус АлтГУ, университет.
Главный корпус АлтГУ, университет.
Анна Зайкова.

Оказалось, что конструкторы АлтГУ нужны для занятий по робототехнике в центре допобразования вуза. Центр открыли в рамках нацпроекта, на занятия там, видимо, будут на платной основе.

Закупка прошла не на основе конкурса. В университете это объяснили нехваткой времени. Часть программ в центре перевели на платную основу, из-за этого потребовалось срочно закупить наборы для занятий по робототехнике.

Конструктор должны привезти на университетский склад до 13 сентября.

Отмечается, что помимо 449 кубиков Lego в набор должны входить: два моторчика, датчик цвета, небольшая световая матрица, малый программируемый хаб с поддержкой Bluetooth, гироскоп, литий-ионная батарея, четыре фигурки «узнаваемых персонажей», приложение Spike, в котором и происходит программирование и по пять учебных курсов из восьми уроков.

Кстати, Lego заявил об ухде из России еще летом 2022 года.

Ранее сообщалось, как алтайские ученые выбили почву у Эрдогана.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость