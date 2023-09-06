Вуз в Барнауле потратил полмиллиона рублей на конструктор Lego

Алтайский государственный университет закупил у единственного поставщика шесть конструкторов Lego почти на 500 тыс. рублей. Лот размещен на сайте госзакупок.

Оказалось, что конструкторы АлтГУ нужны для занятий по робототехнике в центре допобразования вуза. Центр открыли в рамках нацпроекта, на занятия там, видимо, будут на платной основе.

Закупка прошла не на основе конкурса. В университете это объяснили нехваткой времени. Часть программ в центре перевели на платную основу, из-за этого потребовалось срочно закупить наборы для занятий по робототехнике.

Конструктор должны привезти на университетский склад до 13 сентября.

Отмечается, что помимо 449 кубиков Lego в набор должны входить: два моторчика, датчик цвета, небольшая световая матрица, малый программируемый хаб с поддержкой Bluetooth, гироскоп, литий-ионная батарея, четыре фигурки «узнаваемых персонажей», приложение Spike, в котором и происходит программирование и по пять учебных курсов из восьми уроков.

Кстати, Lego заявил об ухде из России еще летом 2022 года.

Ранее сообщалось, как алтайские ученые выбили почву у Эрдогана.