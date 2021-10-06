Ввести мораторий на судебное преследование медиков предложили в России

Российская Национальная медицинская палата (РНМП) призвала на период пандемии коронавируса ввести в стране мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи зараженным SARS-CoV-2 пациентам, передает РИА Новости .

Данная мера пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность — лечить людей, считают в Нацмедпалате.

В пресс-службе организации отметили — в настоящее время судебных дел, связанных с лечением коронавируса, пока незначительное количество, однако некоторые юридические компании призывают россиян обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда.

Военная ситуация

«Работа врачей в период эпидемии сравнима с работой в военное время или во время любой другой чрезвычайной ситуации. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных — это военная ситуация», — говорится в заявлении.

О рекомендациях Минздрава

В РНМП задались вопросом — если сейчас уже подготовлены 12-е временные рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, то значит ли это, первые рекомендации были неправильными, пишет Газета.Ru.

«Что, нужно всех сажать в тюрьму? На каждую медицинскую организацию подавать иск?" — отметили в палате.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Новая , 12-я

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса.

В этом варианте обновлены разделы по лабораторной диагностике COVID-19, лучевой диагностике, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

Минздрав России исключил препарат умифеновир из схемы лечения пациентов с факторами риска и легким течением коронавируса в условиях стационара.

Переработаны схемы для людей со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания — оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против ковида).

Раздел «Патогенетическое лечение» полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения ковида — уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов.

Коронавирус. unsplash.com

Новый раздел

В документ добавлен новый раздел — «Антимикотическая терапия».

Он отражает особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В раздел неотложной терапии добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов.

Обновлен и раздел по специфической профилактике COVID-19 — в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.