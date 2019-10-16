Взывали к Богу и долго мучились: как в Нюрнберге в 1946 казнили руководителей Третьего Рейха

В ночь на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы казнили 10 бывших руководителей Третьего рейха. Их повесили на наспех сколоченных виселицах, а прах развеяли по ветру. Как проходила казнь нацистских преступников — в материале altapress.ru.

Нюрнбергский трибунал приговорил к смертной казни через повешение 12 руководителей Третьего Рейха. В ночь на 16 октября 1946 приговор привели в исполнение для 10 из них.

Мартина Бормана, который на процессе не присутствовал, осудили заочно. А Геринг за несколько часов до казни покончил с собой: кто-то принес ему в камеру капсулу с цианистым калием, сообщает DW.

Нацистов казнили в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Первым на эшафот поднялся бывший министр иностранных дел Третьего Рейха Иоахим фон Риббентроп. Его последнее слово было: «Всевышний, храни Германию! Пощади душу мою!» — цитирует mir24.tv.

Тюрьма. Камера. Решетка СС0

Другие приговоренные перед смертью тоже не раскаивались в содеянном.

«Два миллиона моих солдат пошли на смерть за свое отечество. Я иду вслед за своими сынами. Благодарю!» — заявил Йохан Густав Кейтель, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил.

«Теперь к Богу! Большевики и вас когда-нибудь повесят. Адель, моя несчастная жена», — произнес Юлиус Штрейхер, главный теоретик антисемитизма.

Приговор преступникам в исполнение приводили американские солдаты — профессиональный палач Джон Вудз и доброволец Джозеф Малта, сообщает eadaily.com.

Правосудие. Суд СС0

Неизвестно, умышленно или нет, но казнь организовали плохо. Люки оказались узкими. Приговоренные, падая в них с веревкой на шее, ударялись о края. Длина веревки и глубина люка были рассчитаны плохо, и приговоренные умирали немгновенно — не от перелома шейных позвонков, а от удушья.

Есть свидетельства, что Риббентроп умирал 10 минут, Кейтель — 24, а Штрейхера палачи даже якобы задушили сами.

После казни 10 руководителей Третьего Рейха в зал внесли тело Геринга и поставили носилки с ним под виселицей.

Тела кремировали. Через два дня ночью пепел высыпали с моста в реку Изар в Мюнхене.