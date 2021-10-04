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Взрыв инфекции. Что за новый вирус грозит миру и как с ним будут бороться

«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем», — считает глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу. Он призывает вступить в борьбу с новым вирусом.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com
1
Что известно о новой инфекции?

Еще одна заразная болезнь (пока ее называют вирусом Х) способна «напасть» на человечество в любой момент, уверен эксперт.

Злостная инфекция пока не имеет характеристик, но может возникнуть в любом месте и в любое время.

2
Вирус Х. Как его будут истреблять?

Для противостояния инфекции Гао Фу предлагает использовать схему из четырех шагов.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Гао Фу,
глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC):

Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination).

3
Когда началась пандемия коронавируса?

Первую вспышку заболеваемости зафиксировали в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. 30 января 2020-го ВОЗ объявила этот случай чрезвычайной ситуацией, значимой для всего мира.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com
4
Почему «рождаются» вирусы?

Как сообщает «Lenta.ru», международная группа ученых связала возникновение пандемий с эксплуатацией диких животных. Выяснилось, что болезнетворные бактерии поражают зверей, но часто приспосабливаются и к организму человека.

Таким образом, главные причины распространения инфекций — урбанизация, деградация среды обитания и охота.

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